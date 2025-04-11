CANAL RCN
Colombia

Menor desapareció tras ser arrastrada por el fuerte caudal del río Blanco en Cundinamarca: ¿qué se sabe?

La pequeña fue arrastrada por una creciente súbita mientras jugaba con otra niña.

Río caudaloso
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
02:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Cundinamarca, una niña de 11 años permanece desaparecida desde el pasado lunes 3 de noviembre, luego de ser arrastrada por la corriente del río Blanco, en el municipio de Gutiérrez.

Revelan video de 2018: dueño de 'Samantha' ya había agredido a otra perrita en un ascensor
RELACIONADO

Revelan video de 2018: dueño de 'Samantha' ya había agredido a otra perrita en un ascensor

El incidente ocurrió cuando la menor jugaba junto a otra niña cerca del afluente y una creciente súbita las sorprendió.

¿Qué se sabe de la niña que fue arrastrada por el río Blanco en Cundinamarca?

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó a través de su cuenta oficial en X que las labores de búsqueda fueron reanudadas este martes con apoyo de distintas unidades de socorro.

Iniciamos hoy, nuevamente, las labores de búsqueda de la menor de 11 años que desapareció el lunes 3 de noviembre en el municipio de Gutiérrez, tras ser arrastrada por una creciente súbita del río Blanco mientras jugaba junto a otra niña.

El gobernador también expresó su reconocimiento al trabajo de los organismos de socorro y de las comunidades que han participado en el operativo, asegurando que el departamento seguirá prestando todo el apoyo necesario.

Por su parte, el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca, explicó que el municipio de Gutiérrez no cuenta con un cuerpo de bomberos activo ni con convenio con alguno, lo que ha limitado la información disponible.

¿Qué pasó con la otra menor que estaba jugando cuando se vino la creciente?

Tal como indican los reportes, gracias a la reacción de la comunidad, la segunda menor fue rescatada con vida, mientras que la otra fue arrastrada por la corriente del río y sigue sin ser localizada.

Cayeron 'Los Carroñeros': sacrificaban animales enfermos en mataderos para vender su carne en Pereira
RELACIONADO

Cayeron 'Los Carroñeros': sacrificaban animales enfermos en mataderos para vender su carne en Pereira

Por ahora, las labores de búsqueda se concentran en el seguimiento del cauce del río Blanco, donde las unidades de emergencia realizan un monitoreo constante.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Esta es la imagen del conductor del carro blanco que mató a dos motociclistas en Bogotá

Nicolás Petro

Lista Clinton impide viaje de Nicolás Petro a la audiencia preparatoria, según su abogado

Elecciones presidenciales 2026

Luis Carlos Reyes: “La evasión se combate, pero no cazando dentro del zoológico”

Otras Noticias

Dólar

Atento: ¡este fue el nuevo precio con el que el dólar cerró en Colombia HOY 4 de noviembre de 2025!

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 4 de noviembre de 2025.

Viral

“No existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela”: Arcángel y su mensaje sobre el régimen de Nicolás Maduro

El puertorriqueño abrió un debate sobre la participación de los artistas en dicho país.

Gustavo Petro

VIDEO | Nicolás Maduro defendió al presidente Petro y señaló a Daniel Noboa del tráfico de drogas

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?

Selección Colombia

Colombia empató 1-1 con Alemania en su debut del Mundial Sub-17: vea los goles