Menor desapareció tras ser arrastrada por el fuerte caudal del río Blanco en Cundinamarca: ¿qué se sabe?

En Cundinamarca, una niña de 11 años permanece desaparecida desde el pasado lunes 3 de noviembre, luego de ser arrastrada por la corriente del río Blanco, en el municipio de Gutiérrez.

El incidente ocurrió cuando la menor jugaba junto a otra niña cerca del afluente y una creciente súbita las sorprendió.

¿Qué se sabe de la niña que fue arrastrada por el río Blanco en Cundinamarca?

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó a través de su cuenta oficial en X que las labores de búsqueda fueron reanudadas este martes con apoyo de distintas unidades de socorro.

Iniciamos hoy, nuevamente, las labores de búsqueda de la menor de 11 años que desapareció el lunes 3 de noviembre en el municipio de Gutiérrez, tras ser arrastrada por una creciente súbita del río Blanco mientras jugaba junto a otra niña.

El gobernador también expresó su reconocimiento al trabajo de los organismos de socorro y de las comunidades que han participado en el operativo, asegurando que el departamento seguirá prestando todo el apoyo necesario.

Por su parte, el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca, explicó que el municipio de Gutiérrez no cuenta con un cuerpo de bomberos activo ni con convenio con alguno, lo que ha limitado la información disponible.

¿Qué pasó con la otra menor que estaba jugando cuando se vino la creciente?

Tal como indican los reportes, gracias a la reacción de la comunidad, la segunda menor fue rescatada con vida, mientras que la otra fue arrastrada por la corriente del río y sigue sin ser localizada.

Por ahora, las labores de búsqueda se concentran en el seguimiento del cauce del río Blanco, donde las unidades de emergencia realizan un monitoreo constante.