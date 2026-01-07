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Esto se sabe del cuerpo hallado dentro de una bolsa en zona rural de Dosquebradas

El CTI asumió la investigación para establecer la identidad de la víctima y esclarecer lo ocurrido.

Cuerpo en Pereira
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

julio 01 de 2026
01:09 p. m.
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Las autoridades adelantan las investigaciones tras el hallazgo de un cuerpo que fue encontrado al interior de una bolsa en una zona rural de Dosquebradas, Risaralda.

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El caso fue reportado por habitantes del sector durante la mañana del lunes 29 de junio y generó un despliegue de las autoridades judiciales.

Con este nuevo hecho, ya son dos los cuerpos encontrados en similares condiciones en el área metropolitana de Pereira y Dosquebradas.

¿Cómo fue hallado el cuerpo?

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Pereira, el hallazgo fue reportado por la comunidad, que alertó sobre la presencia de una bolsa sospechosa en un sector rural de Dosquebradas.

Tras recibir el aviso, uniformados se desplazaron hasta el lugar y confirmaron que en el interior se encontraba el cuerpo de una persona.

Una vez verificada la situación, los policías acordonaron la zona y activaron los protocolos correspondientes para preservar la escena mientras iniciaban las primeras actuaciones judiciales.

¿Quién asumió la investigación?

Las diligencias de inspección judicial quedaron en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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Los investigadores trabajan para establecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

Por ahora, las autoridades no han entregado información sobre las posibles causas de la muerte ni sobre la identidad de la persona encontrada.

Cabe mencionar que, con este hallazgo, ya son dos los cuerpos encontrados dentro de bolsas en lo que va de 2026 en Pereira y Dosquebradas.

El antecedente más reciente ocurrió el pasado 16 de junio, cuando otro cadáver fue encontrado en la zona rural de la vía El Pollo, corredor que comunica a Pereira con Dosquebradas.

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