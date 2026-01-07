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¡Tembló varias veces en Colombia hoy 1 de julio de 2026!

El primer temblor de este 1 de julio se presentó a las 12:30 de la madrugada. Descubra los detalles.

Nicolás Forero

julio 01 de 2026
01:09 p. m.
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Este 1 de julio de 2026 se han reportado al menos 10 temblores en Colombia.

¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿En qué zonas se han sentido los movimientos telúricos? ¿Cuál ha sido el temblor más reciente? Descubra aquí en Noticias RCN los datos confirmados por el Servicio Geológico Colombiano.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 1 de julio de 2026

  • 8:05 a.m.

Epicentro: Convención, Norte de Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de El Tarra (Norte de Santander), a 36 de El Carmen (Norte de Santander) y a 36 de Convención (Norte de Santander).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 1 de julio de 2026?

  • 12:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 kilómetros de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 1:28 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Riosucio (Chocó), a 42 de Carmen del Darién (Chocó) y a 59 de Juradó (Chocó).

  • 1:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 13 de Jordán (Santander).

1:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 2:01 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 19 de Uramita (Antioquia) y a 30 de Mutatá (Antioquia).

  • 2:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 3:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

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  • 4:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

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