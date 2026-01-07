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Santa Marta responde por el vertimiento de aguas residuales en calles de la ciudad

La Alcaldía llamó al Gobierno Nacional a entregar a la ciudad el control de la empresa Essmar.

Foto: Gemini AI
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Noticias RCN

julio 01 de 2026
01:43 p. m.
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Ante las quejas por vertimientos de aguas residuales en calles de Santa Marta, la Alcaldía, en cabeza de Carlos Pinedo Cuello, responsabilizó a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), intervenida por la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios desde finales de 2021.

Según explicó la administración en un comunicado de prensa, entre sus competencias, la empresa debe atender los constantes vertimientos y garantizar la operación del sistema de acueducto y alcantarillado en la ciudad, como un derecho de los samarios y turistas que visitan la capital del Magdalena.

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Alcalde hace un llamado al Gobierno Nacional a “entregar” Essmar a la ciudad:

Sobre el tema, el alcalde Pinedo fue insistente en que es necesario dejar clara “la responsabilidad de los rebosamientos de aguas residuales en todo el distrito de Santa Marta. La empresa de servicios públicos Essmar está intervenida, a cargo del señor presidente de la República y su representante, el superintendente de servicios públicos”.

Decidido a acabar con el problema y a que en Santa Marta se garantice la prestación adecuada del servicio, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Superintendencia Nacional de Servicios a dejar la empresa en manos del gobierno local, si no encuentran una solución rápida:

“Les hemos reiterado, al señor superintendente y al señor presidente, que si la empresa, definitivamente, no funciona en manos de ellos, se la entreguen al distrito de Santa Marta. Nosotros estamos en capacidad de poner la empresa al día, para que preste un buen servicio a toda la ciudad”.

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Alcaldía advierte que no se ha trabajado en un plan de contingencia:

Aunque la administración reiteró que el manejo del servicio de acueducto y alcantarillado se escapa de sus manos, advirtió que no se ha trabajado en un plan de contingencia, pese a los constantes vertimientos:

“En reiteradas ocasiones la administración distrital ha exigido a las directivas de la Essmar E.S.P. disponer de planes de contingencia que permitan actuar de manera oportuna ante cualquier inconveniente; sin embargo, los recientes casos de rebosamientos de aguas residuales evidencian la falta de los mismos”.

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