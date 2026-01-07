Transmilenio implementa los botones de alerta en estación donde atacaron a Freddy Santiago Guzmán

Para mejorar la seguridad, experiencia de viaje y confianza de los usuarios al interior del sistema, Transmilenio presentó los botones de alerta, en un acto de memoria, tras el asesinato del joven universitario Freddy Santiago Guzmán.

La gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz y el rector de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Bogotá, Jefferson Enrique Arias Gómez, estuvieron presentes cuando los tres primeros botones fueron habilitados.

"Estamos en la estación Minuto de Dios haciendo un acto de memoria por el lamentable suceso de Freddy Santiago y también arrancando un trabajo en equipo con la Corporación Universitaria Minuto de Dios para aunar esfuerzos”, explicó Ortiz.

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¿Qué función tendrán los botones de alerta en las estaciones de Transmilenio?

Los usuarios podrán activar los botones de alerta cuando se presenten casos de hurto o violencias basadas en género al interior del sistema.

La herramienta los pondrá en contacto con el Centro de Control de Transmilenio, para activar un protocolo de respuesta rápida con las entidades correspondientes.

“Trabajamos de la mano con la comunidad educativa para apropiarnos del sistema y fortalecer el vínculo con habitantes del sector en materia de seguridad (…) Juntos construimos entornos seguros y de mejor convivencia en TransMilenio”, indicó la empresa de transporte masivo en una publicación realizada en X.

¿En qué va el caso de Freddy Santiago Guzmán?

En los primeros días de junio (2026) fue capturado y enviado a prisión Kevin Leonardo Naranjo, presunto implicado en el asesinato de Freddy Santiago Guzmán.

Con él, son dos las personas tras las rejas por el ataque mortal contra el joven universitario, registrado en la estación Minuto de Dios el pasado 15 de abril.

En los videos de seguridad se ve a tres personas amenazándolo para que entregue sus pertenencias y, cuando Freddy trató de resistirse, uno de ellos lo hirió con un arma cortopunzante en el pecho.

La madre de la víctima dijo en entrevista con Noticias RCN que, si bien agradece “la captura de un segundo responsable, todavía falta la captura de uno más”.