¿Hasta cuándo se aplicarán los descuentos en los peajes de la vía al Llano?

La vía al llano, principal conexión entre Bogotá y los departamentos del sur del país, cumple un mes de crisis por cierres y bloqueos constantes debido a deslizamientos en el kilómetro 18.

RELACIONADO Así quedaron las tarifas de los peajes y el costo total del viaje para cada categoría tras la reducción en la vía al Llano

Anuncian descuentos en el valor de los peajes para la vía al Llano

Ante esta situación, las autoridades han implementado una medida de alivio para los usuarios y el sector turístico de la región.

Desde el sábado pasado, se aplicaron descuentos en los peajes que estarán vigentes mientras dure la emergencia.

Los vehículos de categorías 1, 2 y 3 recibirán una reducción del 30% en las tarifas, mientras que para las categorías 4, 5, 6 y 7, el descuento será del 50%.

Esta iniciativa busca incentivar el turismo y mitigar el impacto económico en la zona, especialmente durante la semana de receso escolar que inició este 6 de octubre.

“Es un incentivo importante porque la situación en la vía está bastante compleja, es muy difícil por el tema de los derrumbes, de las protestas, pero esto es un alivio, sobre todo para el sector del llano", aseguró el viajero Andrés Ruiz.

La vía permanece abierta, aunque con restricciones de tránsito. Actualmente, se permite el paso por la variante del kilómetro 18 en horarios alternados: tres horas para vehículos que bajan desde Bogotá hacia Villavicencio y tres horas en sentido contrario.

Descuentos en peajes de la vía al Llano buscan incentivar el turismo

RELACIONADO Esta es la millonaria suma que aprobaron para lograr la pronta reapertura de la vía al Llano

En Villavicencio, capital del departamento del Meta, se preparan para recibir a los visitantes con una variada oferta de actividades.

“Es una muy buena oportunidad para decirles que aquí también hacemos turismo cultural”, indicó Lucila Gómez, directora de Corcumvi.

Entre los eventos programados se destaca el Festival Llanero y la Maratón del Joropo, que prometen mostrar la riqueza cultural de la región.

Las autoridades esperan que esta medida de descuento en peajes, junto con la programación cultural, ayude a amortiguar el impacto económico que han sufrido las comunidades del llano debido a los problemas viales.