Esta es la millonaria suma que aprobaron para lograr la pronta reapertura de la vía al Llano

En la vía al Llano, específicamente en el kilómetro 18, los deslizamientos de tierra y la saturación de los terrenos han generado una situación crítica que el afecta tránsito de miles de viajeros y transportadores.

Ante este panorama, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), dispuso un paquete de recursos y medidas técnicas para mitigar los riesgos y garantizar la reapertura segura de la vía.

Aprobaron millonario presupuesto para la vía al Llano

El presidente de la ANI, Óscar Torres, confirmó durante un recorrido por el kilómetro 18 junto con funcionarios de Invías, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), la concesión y la interventoría, que se destinarán $9.134 millones para enfrentar la emergencia.

De ese total, $4.634 millones se invertirán de manera directa en obras de mitigación en el sector afectado, mientras que otros $4.000 millones serán optimizados dentro del mismo convenio y se sumarán a estas actividades.

Además, se priorizará la asignación de $500 millones de la Subcuenta de Obras Menores del contrato de concesión, destinados a financiar estudios y diseños definitivos.

Logramos asegurar estos recursos para dar una respuesta concreta a la problemática que hoy golpea a la vía al Llano y afecta a comunidades, transportadores y pasajeros.

¿Cuándo iniciarán los trabajos en la vía al Llano?

Los trabajos en terreno ya avanzan con la instalación de canalizaciones, geomembranas y actividades de bombeo en los pozos de abatimiento y reservorios, con el objetivo de drenar los predios y reducir la saturación del terreno.

Según la ANI, si las condiciones climáticas lo permiten, en el transcurso de una semana podría completarse esta etapa, lo que permitirá continuar con la remoción del material que mantiene bloqueado el paso.

A la par, se instalan mojones de control topográfico para hacer seguimiento al comportamiento del terreno y definir nuevas medidas de mitigación.

Una de las acciones proyectadas es el terraceo del talud, que se llevará a cabo una vez concluya la fase de manejo de aguas.

Mientras tanto, se mantienen habilitadas las rutas alternas, aunque con restricciones de peso:

Rutas alternas para la vía al Llano

Transversal del Sisga: permite solo vehículos de hasta 16 toneladas.

permite solo vehículos de hasta 16 toneladas. Transversal del Cusiana: habilitada únicamente para vehículos de hasta 28 toneladas.

En ambos corredores el tránsito está permitido para automóviles livianos y transporte de pasajeros, pero continúa la prohibición para la carga pesada.