Así quedaron las tarifas de los peajes y el costo total del viaje para cada categoría tras la reducción en la vía al Llano
La medida es temporal y estará vigente mientras se mantenga la emergencia en el kilómetro 18+000.
Noticias RCN
08:11 a. m.
El Ministerio de Transporte anunció la aplicación de tarifas especiales en los peajes de la vía Bogotá - Villavicencio como medida de alivio por la emergencia registrada en el kilómetro 18+000.
La decisión quedó oficializada en la Resolución 0253040040455 del 3 de octubre de 2025, con entrada en vigor desde las 00:00 horas del sábado 4 de octubre de 2025.
Según la disposición, se suspende el cobro de las tarifas plenas y se autorizan valores reducidos para todas las categoría de vehículos en los peajes de Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral.
Tarifas de los peajes de la vía al Llano con la reducción
El esquema diferencial de cobros quedó definido de la siguiente manera:
Categoría I: automóviles, camperos y camionetas
- Boquerón I y II: $13.200
- Naranjal: $11.300
- Pipiral: $18.500
Total viaje completo: $43.000
Categoría II: buses, busetas y microbuses con eje trasero de doble llanta, camiones de dos ejes
- Boquerón I y II: $39.100
- Naranjal: $29.300
- Pipiral: $36.300
Total viaje completo: $104.700
Categoría III: vehículos de tres y cuatro ejes
- Boquerón I y II: $19.700
- Naranjal: $22.100
- Pipiral: $24.900
Total viaje completo: $66.700
Categoría IV: camiones de cinco ejes
- Boquerón I y II: $36.800
- Naranjal: $31.000
- Pipiral: $31.000
Total viaje completo: $98.800
Categoría V: vehículos de seis ejes
- Boquerón I y II: $41.600
- Naranjal: $36.100
- Pipiral: $33.800
Total viaje completo: $111.500
Categoría VI: vehículos de siete ejes
- Boquerón I y II: $46.200
- Naranjal: $41.600
- Pipiral: $51.700
Total viaje completo: $139.500
Categoría VII: vehículos de ocho ejes o más
- Boquerón I y II: $55.300
- Naranjal: $46.200
- Pipiral: $66.800
Total viaje completo: $168.300
¿Hasta cuándo estará la reducción en los peajes de la vía al Llano?
El Ministerio de Transporte precisó que, una vez se supere la emergencia en el K18+000 o venza el plazo de dos meses, volverán a regir las tarifas plenas establecidas previamente en la Resolución 20253040030445 del 4 de agosto de 2025.
Esta decisión marca un alivio temporal para los viajeros y transportadores de carga que dependen del corre