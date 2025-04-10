CANAL RCN
Colombia

Así quedaron las tarifas de los peajes y el costo total del viaje para cada categoría tras la reducción en la vía al Llano

La medida es temporal y estará vigente mientras se mantenga la emergencia en el kilómetro 18+000.

Vía al Llano
Vía al Llano /Foto: Archivo RCN

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
08:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Transporte anunció la aplicación de tarifas especiales en los peajes de la vía Bogotá - Villavicencio como medida de alivio por la emergencia registrada en el kilómetro 18+000.

Esta es la millonaria suma que aprobaron para lograr la pronta reapertura de la vía al Llano
RELACIONADO

Esta es la millonaria suma que aprobaron para lograr la pronta reapertura de la vía al Llano

La decisión quedó oficializada en la Resolución 0253040040455 del 3 de octubre de 2025, con entrada en vigor desde las 00:00 horas del sábado 4 de octubre de 2025.

Según la disposición, se suspende el cobro de las tarifas plenas y se autorizan valores reducidos para todas las categoría de vehículos en los peajes de Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral.

Tarifas de los peajes de la vía al Llano con la reducción

El esquema diferencial de cobros quedó definido de la siguiente manera:

Categoría I: automóviles, camperos y camionetas

  • Boquerón I y II: $13.200
  • Naranjal: $11.300
  • Pipiral: $18.500

Total viaje completo: $43.000

Categoría II: buses, busetas y microbuses con eje trasero de doble llanta, camiones de dos ejes

  • Boquerón I y II: $39.100
  • Naranjal: $29.300
  • Pipiral: $36.300

Total viaje completo: $104.700

Categoría III: vehículos de tres y cuatro ejes

  • Boquerón I y II: $19.700
  • Naranjal: $22.100
  • Pipiral: $24.900

Total viaje completo: $66.700

¿Cómo está funcionando la vía al Llano con las nuevas medidas?
RELACIONADO

¿Cómo está funcionando la vía al Llano con las nuevas medidas?

Categoría IV: camiones de cinco ejes

  • Boquerón I y II: $36.800
  • Naranjal: $31.000
  • Pipiral: $31.000

Total viaje completo: $98.800

Categoría V: vehículos de seis ejes

  • Boquerón I y II: $41.600
  • Naranjal: $36.100
  • Pipiral: $33.800

Total viaje completo: $111.500

Categoría VI: vehículos de siete ejes

  • Boquerón I y II: $46.200
  • Naranjal: $41.600
  • Pipiral: $51.700

Total viaje completo: $139.500

Categoría VII: vehículos de ocho ejes o más

  • Boquerón I y II: $55.300
  • Naranjal: $46.200
  • Pipiral: $66.800

Total viaje completo: $168.300

¿Hasta cuándo estará la reducción en los peajes de la vía al Llano?

El Ministerio de Transporte precisó que, una vez se supere la emergencia en el K18+000 o venza el plazo de dos meses, volverán a regir las tarifas plenas establecidas previamente en la Resolución 20253040030445 del 4 de agosto de 2025.

VIDEO | Así quedaron las calles en Bogotá tras protesta pro palestina que terminó en violencia
RELACIONADO

VIDEO | Así quedaron las calles en Bogotá tras protesta pro palestina que terminó en violencia

Esta decisión marca un alivio temporal para los viajeros y transportadores de carga que dependen del corre

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Caribe colombiano

Falleció reconocido influencer colombiano: hospital que lo atendió responde a los señalamientos

Cali

Catalina Martínez Coral, la abogada caleña elegida en lista Time por su lucha feminista

Inpec

Inpec refuerza medidas de seguridad tras ataques registrados en Bogotá

Otras Noticias

Shakira

Shakira arrasa en la industria de la belleza: su marca isima gana su cuarto premio internacional

En apenas tres meses desde su lanzamiento, isima, la marca de cuidado capilar de Shakira Mebarak, continúa acumulando reconocimientos en la industria de la belleza.

Selección Colombia

¿Colombia vs. Portugal? Ya hay respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol

Versiones de prensa señalan que la Selección Colombia podría enfrentarse por primera vez a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 3 de octubre: último sorteo

Medio oriente

Israel anuncia implementación inmediata del plan de Trump para Gaza tras respuesta de Hamás

Enfermedades

¿Cómo detectar la displasia de cadera sin necesidad de exponerse a la radiación?