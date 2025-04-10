Así quedaron las tarifas de los peajes y el costo total del viaje para cada categoría tras la reducción en la vía al Llano

El Ministerio de Transporte anunció la aplicación de tarifas especiales en los peajes de la vía Bogotá - Villavicencio como medida de alivio por la emergencia registrada en el kilómetro 18+000.

La decisión quedó oficializada en la Resolución 0253040040455 del 3 de octubre de 2025, con entrada en vigor desde las 00:00 horas del sábado 4 de octubre de 2025.

Según la disposición, se suspende el cobro de las tarifas plenas y se autorizan valores reducidos para todas las categoría de vehículos en los peajes de Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral.

Tarifas de los peajes de la vía al Llano con la reducción

El esquema diferencial de cobros quedó definido de la siguiente manera:

Categoría I: automóviles, camperos y camionetas

Boquerón I y II: $13.200

Naranjal: $11.300

Pipiral: $18.500

Total viaje completo: $43.000

Categoría II: buses, busetas y microbuses con eje trasero de doble llanta, camiones de dos ejes

Boquerón I y II: $39.100

Naranjal: $29.300

Pipiral: $36.300

Total viaje completo: $104.700

Categoría III: vehículos de tres y cuatro ejes

Boquerón I y II: $19.700

Naranjal: $22.100

Pipiral: $24.900

Total viaje completo: $66.700

Categoría IV: camiones de cinco ejes

Boquerón I y II: $36.800

Naranjal: $31.000

Pipiral: $31.000

Total viaje completo: $98.800

Categoría V: vehículos de seis ejes

Boquerón I y II: $41.600

Naranjal: $36.100

Pipiral: $33.800

Total viaje completo: $111.500

Categoría VI: vehículos de siete ejes

Boquerón I y II: $46.200

Naranjal: $41.600

Pipiral: $51.700

Total viaje completo: $139.500

Categoría VII: vehículos de ocho ejes o más

Boquerón I y II: $55.300

Naranjal: $46.200

Pipiral: $66.800

Total viaje completo: $168.300

¿Hasta cuándo estará la reducción en los peajes de la vía al Llano?

El Ministerio de Transporte precisó que, una vez se supere la emergencia en el K18+000 o venza el plazo de dos meses, volverán a regir las tarifas plenas establecidas previamente en la Resolución 20253040030445 del 4 de agosto de 2025.

Esta decisión marca un alivio temporal para los viajeros y transportadores de carga que dependen del corre