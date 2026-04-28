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Cayó alias Mi Pez, ficha clave de las disidencias de 'Iván Mordisco' detrás de los atentados en Cauca y Valle

Noticias RCN conoció en primicia que en horas de la madrugada fue capturado alias David o mi Pez por quien las autoridades ofrecían una recompensa de $1.000 millones.

Cayó alias Mi Pez, uno de los máximos cabecillas de las disidencias detrás de los atentados en Cauca y Valle
Foto: AFP / Ministerio de Defensa

Yhonay Díaz

abril 28 de 2026
10:27 a. m.
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En las últimas horas, la cúpula militar y de Policía confirmaron un duro golpe a las disidencias de las Farc al mando de 'Iván Mordisco', tras la captura de a alias David o ‘Mi Pez’, uno de los máximos cabecillas de esta célula armada, señalado de estar detrás de los atroces atentados terroristas que sacudieron Cauca y Valle.

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En medio de la crueldad de los atentados con explosivos que se registraron de manera consecutiva durante 72 horas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, las autoridades establecieron una recompensa de $1.000 millones por la ubicación de los principales actores de ‘Iván Mordisco’ que estarían detrás de estos hechos y $5.000 millones por alias Marlon.

Alex Vitonco Andela, conocido como alias Mi Pez o ‘David’, en horas de la madrugada de este 28 de abril fue capturado por las autoridades.

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¿Quién es alias Mi Pez o ‘David’ de las disidencias de ‘Iván Mordisco’?

Alex Vitonco Andela, conocido en las filas de ‘Iván Mordisco’ como alias David o ‘MI Pez’, cabecilla del bloque central Isaías Pardo y uno de los más buscados del cartel del narcotráfico.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, se le señala de los delitos de terrorismo, homicidios a personas protegidas y líderes sociales, desplazamiento forzado, tráfico fabricación o porte estupefacientes.

Este criminal delinquía principalmente en las regiones de Tolima, Huila y Cauca.

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Los criminales detrás de los crueles atentados terroristas en Valle y Cauca

La Policía Nacional ofrece $5.000 millones por información sobre alias Marlon, identificado como uno de los principales cabecillas de la zona.

Adicionalmente, se ofrecen $1.000 millones por cada uno de los siguientes objetivos:

  • Alias Farley ($1.000 millones)
  • Alias David o ‘Mi Pez’ ($1.000 millones - capturado)
  • Alias Jairo Ramírez ($1.000 millones)
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