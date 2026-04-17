Destapan crisis en La Guajira con más de 1.000 menores sin identidad y graves fallas del Estado

Una intervención ordenada por la Corte Constitucional volvió a encender las alarmas sobre la situación de la niñez en La Guajira. Las autoridades encontraron un panorama crítico en varios municipios del departamento.

Destapan crisis en La Guajira con más de 1.000 menores sin identidad

Una grave situación quedó en evidencia en La Guajira tras una intervención liderada por la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de la sentencia T-302 de la Corte Constitucional.

El operativo, realizado junto a la Contraloría, la Fiscalía y otras entidades, destapó fallas estructurales en la atención a niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la procuradora delegada para Infancia y Adolescencia, María Fernanda Rangel, las jornadas realizadas en municipios como Maicao, Manaure y Uribia permitieron identificar que cientos de menores no cuentan con documentos básicos de identificación.

La Registraduría logró establecer que más de 1.057 niños no tenían registro civil o tarjeta de identidad, una situación que los deja por fuera del sistema estatal.

Un niño que no tenga identificación es un niño que no tiene acceso a los derechos del Estado.

En total, se han realizado más de 3.000 atenciones dirigidas no solo a menores, sino también a mujeres gestantes y lactantes, debido a la relación directa entre las condiciones de las madres y los casos de desnutrición infantil.

¿Qué más hallaron en medio de la intervención en La Guajira?

Las jornadas también evidenciaron múltiples casos de desnutrición y enfermedades respiratorias. Aunque no hay una cifra consolidada, la Procuraduría confirmó que en cada intervención se detectan menores con graves afectaciones de salud.

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Un ejemplo de ello se registró en una jornada en Manaure, donde fueron atendidos más de 256 niños, varios de ellos con cuadros críticos. Allí, entidades como el ICBF lograron identificar casos de desnutrición e incorporar a los menores en programas de atención.

Además, durante estas actividades se brindaron servicios médicos, vacunación y entrega de medicamentos a niños que llegaron con afecciones severas, incluso desde los primeros meses de vida.

La intervención también incluyó la participación de Migración Colombia, debido a la condición fronteriza de la región, así como de centros territoriales de salud y otras entidades encargadas de la protección infantil.

Sin embargo, la procuradora advirtió que no ha sido posible articular estas acciones con el municipio de Riohacha, lo que limita el alcance de la estrategia en esa zona del departamento.

El panorama que deja esta intervención es crítico: niños sin identidad, sin acceso a servicios básicos y con condiciones de salud que podrían agravarse si no reciben atención oportuna.

La Procuraduría anunció que continuará con estas jornadas en el territorio, en un intento por responder a una problemática que, según lo evidenciado, sigue afectando de manera profunda a la población más vulnerable de La Guajira.