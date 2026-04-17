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Abecé completo de los pasajes gratis en Transmilenio: quiénes los reciben, cuántos dan y cómo reclamarlos

Aquí le detallamos cómo funciona el subsidio, qué poblaciones acceden y cómo activar el beneficio en la tarjeta tullave.

Foto: AFP y Noticias RCN
Foto: AFP y Noticias RCN

Noticias RCN

abril 17 de 2026
06:12 p. m.
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El rediseño del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) trajo consigo uno de los beneficios más esperados: pasajes gratis en Transmilenio para población vulnerable. Sin embargo, el acceso, los montos y el proceso de activación generan dudas entre los usuarios.

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¿Quiénes tienen acceso a los pasajes gratis?

El subsidio está dirigido a personas en situación de pobreza extrema, pobreza moderada o en condiciones de exclusión, así como a personas con discapacidad y adultos mayores de 62 años. También incluye beneficiarios del servicio Comunidad de Cuidado con dependencia funcional moderada.

Desde febrero de 2026, se suman nuevos grupos: personas que viven en pagadiarios, adultos mayores vinculados a servicios de cuidado y personas exhabitantes de calle que hacen parte del servicio de Hospedaje Social.

¿Cómo se define quién recibe el beneficio?

La asignación se hace con base en el nivel socioeconómico registrado en el Sisbén IV y/o condiciones de exclusión extrema. El objetivo es priorizar a quienes más lo necesitan.

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¿En qué consiste el subsidio?

El beneficio se entrega mediante pasajes gratis cargados en la tarjeta personalizada TuLlave. Estos deben activarse en taquillas o puntos automáticos de estaciones y portales de Transmilenio.

¿Cuántos pasajes entregan?

Depende del perfil del beneficiario:

  • Personas con discapacidad: entre 1 y 12 pasajes.
  • Mayores de 62 años: entre 1 y 8 pasajes.
  • Personas en pobreza extrema o moderada: entre 5 y 7 pasajes.

Desde 2026:

  • Habitantes de pagadiarios: 7 pasajes (G1) o 5 (G2).
  • Adultos mayores en Comunidad de Cuidado: 8 pasajes.
  • Exhabitantes de calle en hospedaje social: 22 pasajes.

¿Cómo se activan los pasajes?

En taquillas de Transmilenio:

  • Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.
  • Solicitar la activación de los pasajes gratuitos.

¿Qué pasa si ya tengo tarjeta TuLlave?

No es necesario adquirir una nueva. Solo debe verificar si cumple con los requisitos y acercarse a activarlos. En caso de bloqueo, debe gestionar la solución con TransMilenio.

¿Todos en mi familia pueden recibir el subsidio?

No. El beneficio es individual y aplica únicamente para quienes cumplan los criterios. En el caso de pobreza, solo para mayores de 16 años.

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¿Aplica para personas fuera de Bogotá?

No. Es necesario residir en Bogotá y contar con Sisbén IV o pertenecer a poblaciones priorizadas. Sin embargo, adultos mayores y personas con discapacidad pueden recibir al menos un pasaje con tarjeta personalizada, incluso sin Sisbén.

¿Cuándo se recargan los pasajes?

El beneficio se asigna mensualmente. Si no se utilizan todos, en el siguiente mes solo se completará el cupo correspondiente.

¿Cómo se hace la precarga?

Transmilenio entrega la base de tarjetas activas a Integración Social, que define los pasajes según el perfil socioeconómico. Luego, el sistema aplica la recarga automáticamente.

¿Dónde consultar o resolver problemas?

Los usuarios pueden acudir a los canales de atención de Transmilenio o de la Secretaría de Integración Social, tanto en línea como presencial, para verificar saldo, desbloquear tarjetas o presentar solicitudes.

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