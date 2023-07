Comandante de las Fuerzas Militares condenó el secuestro de la sargento Karina Ramírez

El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, condenó el vil secuestro de una sargento del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y de sus dos hijos en el departamento Arauca. Todo indica que por el ELN.

Giraldo aseguró que es un delito de lesa humanidad condenable y exigió su liberación mientras tanto su familia sigue con una esperanza.

La zozobra para la familia Ramírez no termina, pasan las horas y no se tiene noticia de la sargento segundo del y sus dos hijos menores de edad: Juan Camilo Aguirre Ramírez, de seis años, en condición de autismo; y Angie Rocío Aguirre Ramírez, de 8 años.

Esta familia habría sido secuestrada por el frente ‘Domingo Laín’ del ELN. El comandante de las fuerzas militares se pronunció respecto al hecho: “Aseguro que es un hecho plenamente condenable y que viola el derecho internacional humanitario. En los ojos Colombia está la súplica de don Gerardo un padre amoroso que está dispuesto a dar la vida por la de su hija”, afirmó Giraldo.

Le puede interesar: El último audio que la sargento Karina Ramírez le envió a su padre antes del secuestro

Las palabras de desespero del padre de la sargento

“Ayuda necesitamos localizarlos y se la tienen retenidas yo me canjeo por ellos, yo voy y me presento ya he vivido mi vida que los dejen libres que les respeten la vida”, fue el doloroso pedido de Gerardo Ramírez.

El último contacto con ellos fue el lunes 3 de julio a las ocho de la noche, cuando estaba en la vía rumbo a Arauca.

Gerardo quería que su hija se retirara

Cuando le dijeron que debía ser trasladada en parte, para que los niños estuvieran cerca de su papá, un mayor del ejército. El padre de la sargento nunca estuvo de acuerdo con este traslado y quería que su hija se mudara cerca de él, para dedicarse a sus hijos, en especial a Juan Camilo.