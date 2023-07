Se conoció el último audio que le mandó la sargento Ghislaine Karina Ramírez a su padre

En un vehículo gris de placas GVR 725 se trasladaba la sargento Ghislaine Karina Ramírez junto con sus dos hijos desde el pasado 3 de julio cuando salió desde Melgar, Tolima a Arauca, donde fue solicitada por un traslado del Ejército Nacional.

El vehículo del trasteo iba delante de ella en la ruta, pero lamentablemente ella y sus hijos no llegaron al destino.

A las 8 de la noche de este 3 de julio fue el último contacto que tuvo con su padre, Germán Ramírez Zúñiga.

El último audio que se conoce de la sargento Ramírez

"Hola pá. Papi qué pena, pero estaba sin señal. Hasta ahorita logré coger señal. Hicimos una parada, la verdad no sé dónde paré pues para poder descansar. Ya pasé Yopal, entonces voy en camino pá, pues por el momento bien. Ho ha habido ningún problema”, dijo la militar.

Habría seguido el camino y según las autoridades, en Fortul, el ELN los habría secuestrado.

De forma preliminar, se presume que la familia habría sido plagiada por integrantes del frente domingo Laín Sáenz del grupo armado organizado ELN.

El Ejército rechazó el acto que viola los derechos humanos e infringe el derecho internacional humanitario y dio aviso a las autoridades competentes.

La fuerza pública adelanta operaciones de búsqueda para dar con la liberación de los tres secuestrados.

¿Qué dijo el ministro de Defensa sobre el secuestro?

“No puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos, solo por el hecho de tratarse de una integrante de la Fuerza Pública. ¡La suboficial Ghislaine Karina Ramírez y sus niños de 6 y 8 años deben ser inmediatamente liberados!”, fueron las palabras de Iván Velásquez Gómez.

La preocupación del padre de la sargento Ramírez

"Si la tienen secuestrada lo único que respeten la vida de ella y de los niños. Es duro y en este momento yo me siento impotente. He recurrido a amigos y a los medios de comunicación, necesitamos ayuda. Localizarlos para ver si la tienen retenida y yo me canjeo por ellos. Yo voy y me presento, yo ya he vivido mi vida, tengo más de 60 años. Que los dejen libres, que no les hagan daño y que les respeten la vida. Si necesitan algo de mí, pues aquí estoy".