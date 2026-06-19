Hemos recibido 65 denuncias de empleados por posible constreñimiento: Mintrabajo

A dos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que han recibido denuncias por posible constreñimiento en algunos sectores productivos y en particular en algunas empresas multinacionales y nacionales.

"Directivos y empresarios que haciendo uso de su relación jerárquica sobre los trabajadores los presionan de distinta para que voten o para que elijan una determinada opción en la contienda presidencial que se adelantará el próximo domingo en el país", señaló Sanguino.

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El jefe de la cartera indicó que se trata de 65 denuncias sobre las cuales se han aperturado investigaciones administrativas.

Agregó que el Ministerio del Trabajo expidió más de diez medidas preventivas para garantizar la libertad de los trabajadores a la hora de ejercer su derecho al voto.

La denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía

El ministro Sanguino indicó que fueron compulsadas copias a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría del Estado Civil, a la Misión de Observación Electoral y a los observadores internacionales.

Dijo que "estos actos de constreñimiento electoral empañan la jornada democrática que está adelantándose en Colombia y que culminará el próximo domingo".

El funcionario enfatizó que "esas acciones de constreñimiento electoral violan el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 59" y configuran delitos tipificados en el Código Penal sancionables por la justicia colombiana.