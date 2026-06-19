MinDefensa responde a las denuncias de gobernadores por riesgo de constreñimiento en elecciones

En ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a las denuncias realizadas en departamentos como Antioquia, Meta, Tolima y Caquetá sobre posible constreñimiento al sufragante en las elecciones de segunda vuelta.

Según dijo, desde su cartera han estado hablando con los gobernadores que emitieron la alerta, “pero también con líderes comunales y líderes religiosos que dicen todo lo contrario. La información que tenemos de inteligencia es que el enfoque es netamente contra la extorsión, le piden plata a la gente, pero los grupos criminales no eligen al presidente”.

Sin embargo, indicó que no quiere “minimizar los riesgos o decir que no existen”. De ahí que las autoridades sigan trabajando en el desarrollo del Plan Democracia, con el que 408.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía serán “desplegados y articulados con las demás instituciones para que estas elecciones sean seguras, libres, transparentes y se respeten los resultados”.

¿Cómo evitar la corrupción y el tráfico de votos en las presidenciales?

En un recorrido por el nordeste antioqueño, el gobernador Andrés Julián Rendón advirtió que 23 municipios se encuentran bajo alerta ante el riesgo de corrupción al sufragante y tráfico de votos.

Según el ministro Sánchez, “se expidió un decreto que invita a los votantes a respetar una norma muy básica que protege ese secreto al voto: queda prohibido el uso de celulares o de cámaras fotográficas en los puestos de votación o mesas de votación. Es decir, no le pueden tomar foto al voto. Es algo que, más que de los grupos criminales, viene de aquellas personas que están comprando votos”.

Sin embargo, el gobernador Rendón extendió un llamado a los jurados en todo el país a que permanezcan atentos y eviten que los votantes incumplan la norma y, de esta manera, se garantice la transparencia en las elecciones.

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MinDefensa insiste en que la seguridad en elecciones es también responsabilidad de los votantes:

El ministro señaló que “gran parte de la seguridad no radica en la Fuerza Pública, radica en los mismos votantes, en que muestren un comportamiento ejemplar, como ocurrió en las pasadas elecciones de primera vuelta o en las legislativas. El mismo procurador mencionó que han sido de las más seguras en los últimos treinta años”.

Y envió un parte de tranquilidad sobre las denuncias de autoridades regionales en el país: “Quiero referirme a algo que ha dicho la misión de observación electoral, que es independiente del Gobierno y los partidos: no existe correlación directa significativa entre la presencia de un grupo criminal y la decisión del votante”.