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Confirman el fallecimiento de alias Búho, excabecilla de Los Rastrojos, en La Picota

Se cree que tuvo un infarto producto de complicaciones respiratorias.

La Picota
Foto: Personería de Bogotá

Noticias RCN

AFP

julio 21 de 2026
09:38 p. m.
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Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a Noticias RCN que el pasado domingo 19 de julio murió en La Picota Gennie Alberto Moreno, conocido como alias Búho.

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Este hombre fue uno de los cabecillas del grupo delincuencial Los Rastrojos. Con respecto a la causa de muerte, se cree que habría sido por un infarto relacionado con complicaciones respiratorias efecto del uso de pastillas.

¿Quién era alias Búho?

La captura de este hombre se produjo en abril de 2009. Lo ubicaron en Cali cuando asistía al funeral de su suegro y, para no levantar sospechas, tenía una cédula falsa.

En el momento del arresto, intentó sobornar a los agentes de Policía, quienes estaban efectuando una orden relacionada con los delitos de homicidio y conformación de grupos armados.

Con respecto a Los Rastrojos, este grupo criminal fue originario en el suroeste del país y el fundador fue Wílber Varela, alias Jabón. Le dio vida para hacerle frente a la estructura de Diego Montoya, conocido también como ‘Don Diego’; para quedarse con el control de los corredores del narcotráfico que salía del Valle del Cauca.

¿Cuál fue la causa de muerte?

Más de un año atrás, en enero de 2008, ‘Jabón’ fue asesinado en Venezuela y 12 meses después, ‘Don Diego’ fue extraditado a Estados Unidos. Entonces, los esfuerzos se centraron en capturar a ‘Búho’.

Antes de ser cabecilla de Los Rastrojos, hizo parte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y era requerido por el delito de narcotráfico y lavado de activos en la Corte Distrital de Nueva York.

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En 2011, protagonizó una fuga luego de recibir el beneficio de prisión domiciliaria y en 2013 ordenó la masacre de la barra la 44 en una discoteca en Cali. Lo volvieron a capturar un año después en Pereira.

Para 2017, lo extraditaron a Estados Unidos y, en su regreso a Colombia, quedó recluido en La Picota. Las autoridades investigan a fondo cómo ocurrió este hecho.

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