CANAL RCN
Colombia

"Tenía marcas": hermana de 'Baby Demoni', amiga de Yina Calderón, reveló detalles inéditos de la investigación tras su muerte

La hermana de la creadora de contenido aseguró ver marcas muy extrañas en su cuello.

Foto: @baby_demoni_ en Instagram.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
12:00 p. m.
Alejandra Esquín, la amiga de Yina Calderón que era conocida en las redes sociales como 'Baby Demoni', falleció el 15 de octubre de 2025.

La creadora de contenido ingresó a un centro médico en un estado muy delicado de salud y Samor One, su pareja, manifestó que ella se había hecho daño.

Tras el deceso de 'Baby Demoni', se conoció que ella tuvo una pelea muy fuerte con su novio antes del trágico desenlace.

Y, en medio de esa coyuntura, las autoridades continúan avanzando en las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Además, la hermana y el papá de 'Baby Demoni' tuvieron una entrevista con el pódcast 'Más allá del silencio' y revelaron detalles inéditos. ¿Cuáles fueron?

'Baby Demoni' tenía marcas de dedos en su cuello, según su hermana

Valentina Esquín, la hermana de 'Baby Demoni', aseguró que pudo ver que su hermana tenía unas marcas extrañas en su cuello y que uno de los enfermeros le habría expresado que no parecía que se las hubiera realizado ella misma.

"Yo le fui a agarrar el cabello a mi hermana y cuando el enfermero me ayudó a alzarle el cuello, le dije a él que esas no eran marcas de ahorcarse y me respondió 'no, esas no son marcas de eso'. Ella tenía dos dedos", afirmó la hermana de 'Baby Demoni'.

"Ella tenía un chichón en la frente, estaba muy despelucada y con el cabello muy enrollado", añadió.

¿Y qué ha manifestado el papá de 'Baby Demoni'?

En el diálogo con el pódcast 'Más allá del silencio', el papá de 'Baby Demoni' indicó que su hija lo había contactado para que le realizara un trabajo en la ducha y que, por ende, él se percató de que la baranda no resistía mucho peso.

De igual manera, el padre de la creadora de contenido expresó que, por los daños que tenía el televisor, no cree que se haya roto por haber sido arrojado.

 

