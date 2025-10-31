CANAL RCN
Colombia

Pareja de Baby Demoni habla por primera vez sobre el caso: “soy inocente”

Tras varios días de la muerte de Baby Demoni, su pareja, Samor One, decidió romper el silencio y aclarar lo que realmente ocurrió.

Baby Demoni
FOTO: Baby Demoni - Facebook

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
04:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miguel Ángel López, más conocido en redes sociales como Samor One, habló públicamente por primera vez sobre la muerte de su pareja sentimental, la influencer Baby Demoni (Alejandra Esquín), quien falleció en circunstancias que aún están bajo investigación.

Impactante: revelan videos del lugar donde hallaron a Baby Demoni antes de llevarla al hospital
RELACIONADO

Impactante: revelan videos del lugar donde hallaron a Baby Demoni antes de llevarla al hospital

¿Por qué señalan a Samor One por el fallecimiento de Baby Demoni?

La joven creadora de contenido perdió la vida en hechos que todavía no han sido esclarecidos por las autoridades. Sin embargo, Samor One ha sido uno de los principales señalados, ya que, según versiones iniciales, fue la última persona que estuvo con ella con vida.

De acuerdo con algunos testimonios, la pareja habría tenido una discusión minutos antes del suceso, razón por la cual el artista decidió pronunciarse y contar su versión en una entrevista para el podcast Conducta Delictiva.

Soy inocente y todo el mundo lo sabe, comentó.

Durante la conversación, Samor One relató los momentos posteriores al fallecimiento de su pareja y cómo ha vivido el señalamiento público.

Hasta el día de hoy no me han declarado culpable. No puedo salir a la calle; hay personas que me culpan sin pruebas, expresó.

¿Qué capturó la cámara que estaba en el apartamento de Baby Demoni? Esto reveló Juliana Calderón
RELACIONADO

¿Qué capturó la cámara que estaba en el apartamento de Baby Demoni? Esto reveló Juliana Calderón

Estas fueron las declaraciones de Samor One sobre Baby Demoni

Samor aseguró que se siente cansado y agobiado por las acusaciones, además de revelar que ha recibido múltiples amenazas desde que se conoció la noticia.

“No aguanto más. Desde que murió mi novia me han amenazado y señalado sin saber realmente lo que pasó... He tenido unos cuadros de depresión altos. Yo soy una de las personas que no habla mucho, no ventila sus problemas, entonces todos estos días cargar con este peso me tiene cansado, agotado”, añadió.

De igual manera, comentó que su imagen se ha vuelto afectada, ya que ha perdido varios contratos y desde la muerte de su novia, ha sido muy difícil lidiar con la presión mediática.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación, mientras la familia de Baby Demoni y las autoridades intentan esclarecer las causas de su fallecimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Daniel Quintero

Registraduría pide a partidos aclarar si Daniel Quintero participó en la consulta del 26 de octubre

Automovilismo

Restricción de motos en Halloween fue demandada: ¿Hay posibilidad de que la anulen?

Centros Poblados

Capturan en Barranquilla a Emilio Tapia para que cumpla condena por Centros Poblados

Otras Noticias

Banco de la República

Banco de la República mantiene tasa de interés ante persistencia de la inflación

La decisión fue tomada por mayoría, en un contexto marcado por el repunte de las expectativas inflacionarias.

Nicolás Maduro

¿Se arrepintió Donald Trump? Dijo que no planea ataques en Venezuela

En medio de la incertidumbre por lo que pueda pasar en Venezuela ante las amenazas de EE. UU., se conoció una nueva declaración del presidente Trump.

Viral

Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia anuncia importante intervención médica

Millonarios

Rafael Dudamel habló sobre su futuro: ¿será el nuevo técnico de Millonarios?

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas