Pareja de Baby Demoni habla por primera vez sobre el caso: “soy inocente”

Miguel Ángel López, más conocido en redes sociales como Samor One, habló públicamente por primera vez sobre la muerte de su pareja sentimental, la influencer Baby Demoni (Alejandra Esquín), quien falleció en circunstancias que aún están bajo investigación.

¿Por qué señalan a Samor One por el fallecimiento de Baby Demoni?

La joven creadora de contenido perdió la vida en hechos que todavía no han sido esclarecidos por las autoridades. Sin embargo, Samor One ha sido uno de los principales señalados, ya que, según versiones iniciales, fue la última persona que estuvo con ella con vida.

De acuerdo con algunos testimonios, la pareja habría tenido una discusión minutos antes del suceso, razón por la cual el artista decidió pronunciarse y contar su versión en una entrevista para el podcast Conducta Delictiva.

Soy inocente y todo el mundo lo sabe, comentó.

Durante la conversación, Samor One relató los momentos posteriores al fallecimiento de su pareja y cómo ha vivido el señalamiento público.

Hasta el día de hoy no me han declarado culpable. No puedo salir a la calle; hay personas que me culpan sin pruebas, expresó.

Estas fueron las declaraciones de Samor One sobre Baby Demoni

Samor aseguró que se siente cansado y agobiado por las acusaciones, además de revelar que ha recibido múltiples amenazas desde que se conoció la noticia.

“No aguanto más. Desde que murió mi novia me han amenazado y señalado sin saber realmente lo que pasó... He tenido unos cuadros de depresión altos. Yo soy una de las personas que no habla mucho, no ventila sus problemas, entonces todos estos días cargar con este peso me tiene cansado, agotado”, añadió.

De igual manera, comentó que su imagen se ha vuelto afectada, ya que ha perdido varios contratos y desde la muerte de su novia, ha sido muy difícil lidiar con la presión mediática.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación, mientras la familia de Baby Demoni y las autoridades intentan esclarecer las causas de su fallecimiento.