Las insólitas frases de Jhonier Leal ante el fiscal del caso

Unas de las curiosidades que se conocieron este jueves en el cuarto capitulo de la serie documental de Noticias RCN “De Yhonier a Cain: tras las huellas de un asesino”, fueron las insólitas frases que pronunció Jhonier Leal en plena audiencia ante el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos. El asesino de hermano y madre no se sonrojó en preguntar minucias mientras se conocía la verdad de lo que había hecho.

Vea también: "Siempre quiso ser él": El día que Jhonier se creyó Mauricio Leal

Ya capturado, la cabeza de Jhonier Leal estaba lejos del amor filial. En los recesos de la audiencia lanzó varias preguntas que hablan de sus preocupaciones reales. Tuvo el descaro de cuestionarle al Fiscal Burgos preguntas sin importancia ni valor, que demuestran el real estado y lo que quería lograr con todo lo que hizo: tener las miradas sobre él.

Las cuatro frases de Jhonier Leal

PRIMERA: ¿Cuántos seguidores hay conectados a la audiencia? ¿Cuántos están viendo la audiencia? SEGUNDA: ¿Logré más reconocimiento que Mauricio, ¿verdad? ¿Soy más famoso que él?”. TERCERA: “Fiscal Burgos, soy más perverso que Hitler”. CUARTA: “Me hubiesen dicho que me viniera más elegante para la audiencia”.

Mire también: Los fracasos que motivaron a Jhonier Leal a matar a su mamá y su hermano

Las dudas de su familia por su actitud en el funeral

Angélica Medina Hernández, prima de los Leal dijo en el cuarto capítulo de “De Yhonier a Caín: tras las huellas de un asesino” que “¿por qué Jhonier está así, tan raro, por qué no llora? Pareciera que esto no le estuviera doliendo. O es que definitivamente él es muy fuerte o se tomó una pastilla para estar, así como bien y no llorar”, dijo.

Vea también: Jhonier Leal: así es la celda en la que está preso en el búnker de la Fiscalía

Por su parte, Brayan Zapata Medina, primo de Mauricio y Jhonier Leal explicó que “no mató a ninguna persona del común o un animal. Él mató fue a la mamá y al hermano”. No podía creer su frialdad.

Finalmente, Paola Medina Hernández, prima, dijo que “la actitud de Jhonier, muy frío. Como si no hubiera pasado nada, como si no se le hubiera muerto la mamá y el hermano, porque él si era muy allegado a ellos, lo que yo le digo, él era muy familiar y mantenía muy pendiente de su mamá”.

Reviva los capitulos "De Yhonier a Caín: tras las huellas de un asesino"

Primer capítulo: De Jhonier a Caín: los inicios de la rivalidad entre los hermanos Leal

Segundo capítulo: De Jhonier a Caín: la obsesión de Jhonier Leal por el éxito de su hermano

Tercer capitulo: De Jhonier a Caín: los secretos descubiertos en la casa 18, la mansión de los hermanos Leal

Cuarto capitulo: De Jhonier a Caín: las macabras declaraciones de Jhonier Leal