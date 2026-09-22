CANAL RCN
Colombia Video

Primicia | El Tren de Aragua habría ordenado el asesinato del rabino Nuchem Eber en Bogotá

El Tren de Aragua, la banda detrás del homicidio del profesor Kevin Santiago Ángel, habría acabado también con la vida del rabino norteamericano en Bogotá.

Felipe Quintero

septiembre 22 de 2026
01:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció en primicia que los integrantes del Tren de Aragua vinculados al crimen del profesor Kevin Santiago Ángel estarían relacionados con otro aterrador caso: la muerte de un rabino estadounidense en Bogotá.

¿Quién era el judío que encontraron muerto? Revelan por qué estaba en el país
RELACIONADO

¿Quién era el judío que encontraron muerto? Revelan por qué estaba en el país

El cuerpo fue encontrado abandonado en un armario el pasado 22 de abril. Las cámaras de seguridad grabaron el 21 de abril las últimas imágenes del rabino Nuchem Eber.

Relación entre ambos asesinatos: la misma banda detrás

Este hombre originario de Nueva York se estaba hospedando en el norte de la ciudad. El video mostró el momento en el que salió por última vez de su domicilio rumbo al sur.

Horas después, su cuerpo fue hallado semidesnudo en un armario en Bosa con evidentes signos de tortura, una cinta adhesiva que le cubría la boca y sus extremidades estaban atadas.

La Fiscalía abrió una nueva línea de investigación contra el Tren de Aragua. Al parecer, las personas detrás del crimen serían las mismas que ordenaron el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel, quien también fue abandonado en una maleta.

¿Cómo ocurrió el crimen contra el rabino?

Cabe mencionar que desde Estados Unidos las autoridades están a la espera de los avances de la investigación para solicitar a la banda en extradición.

Según pudo documentar el ente acusador, Osmer Josué Castillo Urbaneja (alias Osmer) sería el segundo al mando en el orden jerárquico del Tren de Aragua y supuestamente está vinculado directamente con el asesinato del rabino.

Audios revelan nuevas pistas sobre el crimen del profesor Kevin Ángel: más víctimas estarían en la mira
RELACIONADO

Audios revelan nuevas pistas sobre el crimen del profesor Kevin Ángel: más víctimas estarían en la mira

Aparte de ser señalado por ordenar el crimen, también es la mente criminal que controla el tráfico de estupefacientes, acorde a lo revelado por un testigo. Sumado a ello, está identificado como quien recibe instrucciones de Giovanny Vicente, cabecilla recluido en la cárcel y responsable de otros homicidios, secuestros, extorsiones y hurtos.

Igualmente, está en la mira alias Alondra, la mujer del Tren de Aragua encargada de seducir a las víctimas para que posteriormente sean brutalmente asesinadas. Dentro de las investigaciones se pudo documentar que Eber no estaba de turismo, sino por motivos de trabajo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Risaralda

Hicieron creer al alcalde que enviarían ayudas para robarse los “gastos de envío”: el drama en Dosquebradas

Cali

Punto final para Floralita, banda que controlaba la venta de drogas en el norte de Cali

Abelardo de la Espriella

¿En qué consiste el plan de choque que anunció el Gobierno De la Espriella para atender la crisis de salud?

Otras Noticias

Comercio

Auge de Data Centers en Colombia: Crecimiento del 17,5% anual

Conozca cómo la infraestructura digital en Colombia avanza con 42 instalaciones, soberanía de datos y servicios en la nube

Liga BetPlay

Atlético Nacional tendrá duras bajas para el clásico ante Millonarios: este es el listado de jugadores lesionados

Los verdolagas no contarán con varias figuras para el duelo de este jueves.

Fenómeno de El Niño

Peligro de desborde: cierran importante tramo de las Cataratas de Iguazú por la furia de El Niño

Astrología

Mhoni Vidente sorprendió con inquietante predicción sobre el futuro de Nicolás Maduro

Enfermedades

Día Mundial del Alzheimer: señales que aparecen en lo cotidiano