Primicia | El Tren de Aragua habría ordenado el asesinato del rabino Nuchem Eber en Bogotá

Noticias RCN conoció en primicia que los integrantes del Tren de Aragua vinculados al crimen del profesor Kevin Santiago Ángel estarían relacionados con otro aterrador caso: la muerte de un rabino estadounidense en Bogotá.

El cuerpo fue encontrado abandonado en un armario el pasado 22 de abril. Las cámaras de seguridad grabaron el 21 de abril las últimas imágenes del rabino Nuchem Eber.

Relación entre ambos asesinatos: la misma banda detrás

Este hombre originario de Nueva York se estaba hospedando en el norte de la ciudad. El video mostró el momento en el que salió por última vez de su domicilio rumbo al sur.

Horas después, su cuerpo fue hallado semidesnudo en un armario en Bosa con evidentes signos de tortura, una cinta adhesiva que le cubría la boca y sus extremidades estaban atadas.

La Fiscalía abrió una nueva línea de investigación contra el Tren de Aragua. Al parecer, las personas detrás del crimen serían las mismas que ordenaron el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel, quien también fue abandonado en una maleta.

¿Cómo ocurrió el crimen contra el rabino?

Cabe mencionar que desde Estados Unidos las autoridades están a la espera de los avances de la investigación para solicitar a la banda en extradición.

Según pudo documentar el ente acusador, Osmer Josué Castillo Urbaneja (alias Osmer) sería el segundo al mando en el orden jerárquico del Tren de Aragua y supuestamente está vinculado directamente con el asesinato del rabino.

Aparte de ser señalado por ordenar el crimen, también es la mente criminal que controla el tráfico de estupefacientes, acorde a lo revelado por un testigo. Sumado a ello, está identificado como quien recibe instrucciones de Giovanny Vicente, cabecilla recluido en la cárcel y responsable de otros homicidios, secuestros, extorsiones y hurtos.

Igualmente, está en la mira alias Alondra, la mujer del Tren de Aragua encargada de seducir a las víctimas para que posteriormente sean brutalmente asesinadas. Dentro de las investigaciones se pudo documentar que Eber no estaba de turismo, sino por motivos de trabajo.