Hijo asesinó a su madre con un destornillador tras una violenta discusión en Villamaría, Caldas

La mujer de 68 años murió luego de recibir más de 20 heridas.

noviembre 07 de 2025
07:51 p. m.
En el municipio de Villamaría, Caldas, una mujer de 68 años fue asesinada dentro de su vivienda, presuntamente por su propio hijo.

La tragedia ocurrió en el barrio San Diego Turín, en el centro sur del departamento, donde las autoridades y los habitantes aún intentan comprender lo sucedido.

Hijo asesinó a su madre con un destornillador en Villamaría, Caldas

El hecho tuvo lugar luego de una discusión entre madre e hijo, que terminó en una brutal agresión.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre, de 45 años, atacó a su madre con un destornillador, causándole más de 20 heridas que le provocaron la muerte en el mismo sitio.

Los vecinos, alarmados por los gritos y el violento episodio, alertaron de inmediato a las autoridades.

¿Qué descubrieron las autoridades cuando llegaron a la vivienda donde fue asesinada la madre?

Cuando la Policía llegó al lugar, se encontró con una escena de conmoción y debió utilizar una pistola tipo Taser para reducir al agresor, quien se encontraba en un evidente estado de exaltación.

El coronel Dave Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, informó:

De un particular de 45 años lesiona con arma blanca de muerte a su progenitora. Ese tipo de hechos nos pone a reflexionar como sociedad entre instituciones y comunidades por el cuidado de nuestras familias, de nuestras mujeres, de nuestras madres. La persona fue capturada en flagrante y fue puesta a disposición de la autoridad competente.

Según la información preliminar, el detenido, conocido como alias Sebastián, era estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas y presentaba antecedentes de violencia intrafamiliar.

Tras su captura, fue entregado a la Fiscalía, y en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación jurídica.

