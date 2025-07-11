A la cárcel docente que agredió sexualmente a estudiantes de primer y segundo grado en Boyacá

La Fiscalía demostró ante un juez la responsabilidad penal del docente Luis Hernando Rodríguez Betancourt, quien fue hallado culpable de agredir sexualmente a dos menores de edad en el municipio de Samacá, departamento de Boyacá.

Los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de una institución educativa donde el profesor ejercía como docente.

La investigación estableció que el hoy condenado sometió a vejámenes sexuales a estudiantes de primero y segundo grado, aprovechando su cercanía con los niños y su rol de autoridad.

A la cárcel docente que agredió sexualmente a estudiantes en Boyacá

De acuerdo con el material probatorio, los hechos ocurrieron durante los espacios de descanso concedidos a los estudiantes en la jornada escolar.

En esos momentos, él sujeto aprovechaba la ausencia de otros adultos para realizar tocamientos de carácter sexual a los menores, ambos de corta edad y bajo su cuidado académico.

El proceso judicial incluyó entrevistas forenses, evaluaciones psicológicas y diversas labores de policía judicial, que permitieron establecer con claridad la manera en que ocurrieron los hechos y el impacto emocional que dejaron en las víctimas.

Los informes técnicos revelaron el daño psicológico causado por los abusos y la forma en que estos afectaron la estabilidad emocional de los niños.

¿A cuánto tiempo fue condenado este hombre por abusar de sus estudiantes?

Con base en las pruebas presentadas, un juez de conocimiento determinó que existían elementos suficientes para declarar culpable al procesado.

En consecuencia, el juez impuso una condena de 14 años de prisión contra Luis Hernando Rodríguez Betancourt como responsable del delito de actos sexuales agravados con menor de 14 años.

La decisión judicial también establece que la pena deberá cumplirse en un centro penitenciario, sin acceso a beneficios judiciales ni mecanismos sustitutivos de la pena, como prisión domiciliaria o libertad condicional.

Asimismo, el fallo ordena la captura del condenado para que cumpla la sentencia una vez la decisión quede en firme.