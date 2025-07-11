CANAL RCN
Colombia

A la cárcel docente que agredió sexualmente a estudiantes de primer y segundo grado en Boyacá

La condena deberá cumplirse en un centro penitenciario, sin posibilidad de beneficios judiciales.

Exigen al Gobierno Nacional intervenir por los más de 20 colombianos presos en Venezuela
Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
07:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía demostró ante un juez la responsabilidad penal del docente Luis Hernando Rodríguez Betancourt, quien fue hallado culpable de agredir sexualmente a dos menores de edad en el municipio de Samacá, departamento de Boyacá.

Atraparon a hombre que sacó de una vivienda joyas avaluadas en más de $300 millones en Antioquia
RELACIONADO

Atraparon a hombre que sacó de una vivienda joyas avaluadas en más de $300 millones en Antioquia

Los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de una institución educativa donde el profesor ejercía como docente.

La investigación estableció que el hoy condenado sometió a vejámenes sexuales a estudiantes de primero y segundo grado, aprovechando su cercanía con los niños y su rol de autoridad.

A la cárcel docente que agredió sexualmente a estudiantes en Boyacá

De acuerdo con el material probatorio, los hechos ocurrieron durante los espacios de descanso concedidos a los estudiantes en la jornada escolar.

En esos momentos, él sujeto aprovechaba la ausencia de otros adultos para realizar tocamientos de carácter sexual a los menores, ambos de corta edad y bajo su cuidado académico.

El proceso judicial incluyó entrevistas forenses, evaluaciones psicológicas y diversas labores de policía judicial, que permitieron establecer con claridad la manera en que ocurrieron los hechos y el impacto emocional que dejaron en las víctimas.

Los informes técnicos revelaron el daño psicológico causado por los abusos y la forma en que estos afectaron la estabilidad emocional de los niños.

¿A cuánto tiempo fue condenado este hombre por abusar de sus estudiantes?

Con base en las pruebas presentadas, un juez de conocimiento determinó que existían elementos suficientes para declarar culpable al procesado.

VIDEO | Hombre encerró y amenazó a su expareja y a su hija de 6 años con un cuchillo en Soacha
RELACIONADO

VIDEO | Hombre encerró y amenazó a su expareja y a su hija de 6 años con un cuchillo en Soacha

En consecuencia, el juez impuso una condena de 14 años de prisión contra Luis Hernando Rodríguez Betancourt como responsable del delito de actos sexuales agravados con menor de 14 años.

La decisión judicial también establece que la pena deberá cumplirse en un centro penitenciario, sin acceso a beneficios judiciales ni mecanismos sustitutivos de la pena, como prisión domiciliaria o libertad condicional.

Asimismo, el fallo ordena la captura del condenado para que cumpla la sentencia una vez la decisión quede en firme.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

$50 millones por información sobre Nelson Ocampo, fugado de la cárcel por homicidio de patrullera

Inseguridad en Bogotá

Megaoperativo en Bogotá destapó venta de licor adulterado y dejó varios capturados con antecedentes

Cundinamarca

Continúa la busqueda de comandante de Bomberos arrastrado por un río: se cree que vieron su cuerpo flotando

Otras Noticias

Astrología

Mhoni Vidente advierte sobre posibles ataques contra un alcalde de EE. UU.

El futuro político se encuentra en riesgo, sobre todo, en la ciudad de Nueva York, según Mhoni Vidente.

Comercio

Aerolínea en Colombia anuncia WiFi gratis en todos sus vuelos para 2026: así funcionará

La reconocida compañía busca marcar un diferencial con respecto a sus competidores.

Estados Unidos

Murió reconocido científico que ayudó a descubrir la estructura del ADN

Champions League

Achraf Hamiki rompió el silencio tras su lesión por la entrada de Luis Díaz en Champions

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista