Atentado contra patrulla militar en El Tarra deja un soldado herido

Un soldado de la Fuerza de Tarea Vulcano resultó gravemente herido en el antebrazo izquierdo tras ser atacado con arma de fuego en pleno casco urbano del municipio de El Tarra, Norte de Santander.

El hecho ocurrió mientras una patrulla militar adelantaba labores de seguridad, registro y control en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el uniformado fue impactado por un proyectil disparado por uno de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Ataque en pleno casco urbano

La acción armada generó alarma entre los habitantes del municipio, quienes presenciaron el ataque contra la unidad militar. Según las autoridades, los responsables huyeron del lugar tras abrir fuego contra los soldados.

El Ejército Nacional indicó que se trató de un atentado directo contra la patrulla que cumplía funciones de control territorial en el área, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta la región del Catatumbo.

Evacuación y atención médica

El uniformado herido recibió atención inmediata por parte de enfermeros de combate, quienes le brindaron los primeros auxilios en el sitio. Posteriormente, fue trasladado a la base militar local, donde se coordina su evacuación aérea o terrestre hacia un centro asistencial en Cúcuta para recibir atención médica especializada.

Las autoridades militares mantienen operaciones en la zona para dar con el paradero de los responsables del ataque y garantizar la seguridad de la población.