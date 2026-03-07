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Colombia

Investigarán al concejal 'Gury' por pedir bombardeos en zonas donde Cepeda tuvo mayor votación

El cabildante de Medellín habría sugerido dirigir ataques militares a territorios donde el hoy senador obtuvo más del 80% de los votos.

Andrés Gury
Foto: X/ @AndresGuryRod

Noticias RCN

julio 03 de 2026
07:13 a. m.
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La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como 'Gury', por unas declaraciones realizadas durante una sesión plenaria del Concejo Municipal.

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En ellas, habló sobre la posibilidad de dirigir bombardeos hacia zonas del país donde el entonces candidato presidencial Iván Cepeda obtuvo una alta votación.

¿Por qué le abrieron investigación al concejal Andrés 'Gury'?

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia asumió el caso para analizar las declaraciones que el concejal pronunció durante la sesión plenaria del Concejo de Medellín del pasado 23 de junio.

El organismo de control verificará si los comentarios relacionados con posibles bombardeos y ataques contra determinadas regiones del país tienen implicaciones disciplinarias y si fueron realizados dentro del ejercicio de su cargo como servidor público.

La entidad aclaró que esta actuación se limita exclusivamente a los hechos ocurridos durante esa sesión del Concejo y precisó que otras situaciones mencionadas en las quejas ciudadanas serán analizadas en investigaciones independientes.

¿Qué fue lo que dijo el concejal Andrés 'Gury'?

Durante su intervención, Andrés Felipe Rodríguez Puerta sostuvo que en algunas regiones del país los grupos armados habrían presionado a la población para votar por el entonces candidato presidencial Iván Cepeda.

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Según el cabildante, los altos porcentajes de votación obtenidos por el hoy senador en algunas mesas serían un hecho atípico que, en su criterio, podría estar relacionado con presuntos casos de constreñimiento al elector.

En medio de esa intervención lanzó unas declaraciones que ahora son objeto de investigación disciplinaria.

Doy un consejo al próximo presidente de este país y también le doy un consejo al alcalde de esta ciudad y al gobernador. Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades, en donde porcentajes superiores al 80% fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país.

¿Qué otros antecedentes rodean al concejal?

La investigación de la Procuraduría se conoce meses después de otro episodio.

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El 30 de marzo, Iván Cepeda anunció a través de su cuenta de X que presentaría una denuncia penal y una queja disciplinaria contra el concejal de Medellín por presunta incitación a la violencia.

La decisión fue tomada luego de la publicación de un video en el que el concejal aparecía sosteniendo un bate mientras discutía de manera exaltada con varios funcionarios.

En ese momento, Cepeda aseguró:

Anuncio que presentaré denuncia penal y queja disciplinaria contra el concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, por sus actos de difamación y hostigamiento, así como por su comportamiento violento.

¿Qué sigue en el proceso?

Con la apertura formal de la investigación disciplinaria, la Procuraduría recopilará las pruebas necesarias para establecer si las declaraciones del concejal constituyen una falta disciplinaria y si fueron realizadas en el marco de sus funciones como integrante del Concejo de Medellín.

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