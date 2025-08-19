Hincha de Atlético Bucaramanga fue apuñalado minutos antes del partido contra el Junior

Lo que sería una noche para disfrutar del Fútbol Profesional Colombiano, terminó en tragedia debido a los enfrentamientos violentos entre hinchas.

El empresario bumangués, Jonathan Daniel Castellanos Rojas, de 30 años, fue víctima de 10 puñaladas y múltiples golpes momentos antes de iniciar el partido entre Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano, este lunes 18 de agosto.

Según la denuncia de Linda Marisol Rojas Aguilar, madre de Jonathan Daniel, su hijo pidió un carro a través de una plataforma que lo dejó a dos cuadras del Estadio Metropolitano. Mientras ingresaba, dijo que miembros de la barra brava del Junior “lo tiraron al piso, lo golpearon entre todos y lo apuñalaron 10 veces”.

“Mi hijo mayor se encontraba en la ciudad por motivos de negocios y, aprovechando su estadía, quiso asistir al partido de fútbol entre Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga en compañía de un amigo y su esposa”, dijo la madre del hombre herido, quien se desempeña como director de una empresa de autopartes en la capital santandereana.

De acuerdo con testimonios de familiares de Jonathan Daniel, la víctima no tenía ningún tipo de vínculo con las barras del Atlético Bucaramanga que viajaron a Barranquilla y tampoco buscaba problemas con la hinchada del equipo local. La esposa de su amigo también resultó herida tras el ataque de la barra, pero logró huir del lugar.

Jonathan Castellanos Rojas se encuentra en estado crítico tras puñaladas

Mientras Castellanos Rojas era atacado por hinchas del equipo local, su madre contó que el hincha también fue víctima de hurto. Actualmente, se encuentra en la Clínica Murillo de Barranquilla luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Madre de Jonathan Daniel exige justicia

El enfrentamiento entre ambas hinchadas también dejó un saldo de tres policías lesionados. La madre de Jonathan contó que aunque un uniformado trató de intervenir, fue golpeado con una botella en la cabeza.

La entrada de la hinchada del equipo visitante estaba prohibida, pero varios aficionados lograron ingresar al Metropolitano, lo que ocasionó enfrentamientos.

“Mi familia y yo pedimos justicia. No más violencia dentro del fútbol”, agregó la madre de Jonathan.