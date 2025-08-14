CANAL RCN
Colombia

Influencer resultó ser un ‘gota a gota’ que le disparó a un hombre en Barranquilla

Este hombre tiene miles de seguidores en su cuenta de Instagram. El crimen ocurrió el año pasado.

Influencer capturado en Barranquilla.
Influencer capturado en Barranquilla. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
07:41 p. m.
Autoridades capturaron en Atlántico a un hombre que es conocido en redes sociales. Sin embargo, habría cometido un intento de asesinato en 2024.

Cabecilla del ‘gota a gota’ que fue capturada en Cali será extraditada a Chile
Por medio de un operativo llevado a cabo en Barranquilla, funcionarios del CTI encontraron a José Manuel Albino Barrios. A través de redes sociales, este hombre sube contenido con el usuario de ‘Eykon El Cole’ o ‘Soy_Eykon’.

El perfil del influencer: tiene miles de seguidores

En su cuenta de Instagram tiene 182 publicaciones y más de 17 mil seguidores. Su contenido se centra principalmente en videos de humor. No obstante, detrás de este perfil, presuntamente escondía una faceta delictiva.

Al parecer, Albino se dedicaba al ‘gota a gota’, un método con el que se aprovechan de gente con necesidades económicas. Las personas detrás de esta modalidad cobran intereses excesivos y, en varios casos, impulsan amenazas en caso de que las víctimas no cumplan con el pago.

Detalles de crimen ocurrido en 2024

Pues bien, parece ser que ‘Eykon El Cole’ se dedicaba a esta actividad delictiva. Se cree que en mayo de 2024, le disparó a una víctima en el barrio 7 de abril.

El hombre al que presuntamente intentó asesinar se llamaba Wainer de Jesús Alandete Guerra, quien tenía un restaurante. Se cree que, para cuando ocurrió el crimen, él tenía una deuda de 360 mil pesos con Albino.

Descubren a extorsionador que se hacía pasar por jefe de las Farc: iba a recibir una millonaria suma
Las investigaciones apuntan que el creador de contenido habría llegado al local y le disparó. Posteriormente, presuntamente emprendió la huida en una motocicleta. Se espera que en próximas horas le dicten medida de aseguramiento a ‘Eykon El Cole’.

El tema del ‘gota a gota’ y las extorsiones han preocupado en el último tiempo a las autoridades. Una de las bandas criminales que siembra terror con estos crímenes es ‘Los Costeños’.

Aparte de Atlántico, esta estructura ha podido llegar a departamentos cercanos, como Magdalena. Incluso, tiene células que operan en Bogotá.

