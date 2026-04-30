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Minambiente respondió al magnate indio que quiere a hipopótamos colombianos: ¿Es viable?

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Ambiente respondió a la solicitud de Anant Ambani para evitar medidas de eutanasia.

Hipopótamos en Colombia (1)
FOTO: Ministerio de Ambiente

Noticias RCN

abril 30 de 2026
11:42 a. m.
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En los últimos días, se conoció una carta formal del hijo del multimillonario Mukesh Ambani, Anant Ambani, en donde le manifestó al Gobierno de Colombia su interés de trasladar a 80 hipopótamos hacia un centro de conservación en la India, buscando frenar la medida de eutanasia autorizada por el Ministerio de Ambiente.

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Ante esta solicitud, el Ministerio de Ambiente radicó una solicitud formal ante el Gobierno de India para avanzar en la evaluación del traslado de hipopótamos desde el país. La gestión se realizó mediante una notificación escrita dirigida a la autoridad competente para este tipo de casos.

La comunicación busca establecer si ese país autoriza el ingreso de los animales y si el centro Vantara, propuesto como destino, cuenta con los permisos ambientales vigentes conforme a la normativa india.

¿Qué sigue en el proceso para trasladar los hipopótamos a India?

Según el Ministerio, Colombia ha adelantado gestiones diplomáticas y técnicas desde 2023 con distintos gobiernos para evaluar alternativas de manejo de esta especie. En el caso de India, las comunicaciones se intensificaron durante 2026, con intercambios formales en febrero, marzo y ahora en abril, aún a la espera de una respuesta oficial.

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El interés del centro Vantara fue expresado mediante una carta firmada por su gerente, Vivaan Karani, en representación de Anant Mukesh Ambani, director ejecutivo de Reliance Industries Limited. En dicha comunicación, se planteó avanzar en los procesos necesarios para recibir los animales, sujeto a las aprobaciones internacionales correspondientes.

En la carta, el gerente Karani manifestó la intención de avanzar en los procesos para recibir en su centro 80 hipopótamos de la cuenca del río Magdalena.

Colombia reiteró que ha actuado con rigor técnico y responsabilidad institucional, explorando opciones contempladas en el 'Plan para la Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo', adoptado en 2024. Este plan tiene como objetivo la reducción efectiva de la población mediante su retiro del ecosistema.

La especie fue declarada invasora en 2022 y su manejo responde a la necesidad de proteger los ecosistemas, las especies nativas y las comunidades.

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