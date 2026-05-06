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Nuevos detalles del preacuerdo de Harold Barragán con la Fiscalía por el asesinato de Miguel Uribe

Barragán fue señalado como coautor impropio del homicidio agravado del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
04:20 p. m.
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El presunto cabecilla criminal Harold Daniel Barragán Ovalle pagaría 21 años de prisión tras aceptar cargos en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

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Barragán fue señalado como coautor impropio del homicidio agravado del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

Según el acta de preacuerdo, Barragán participó en la planeación del atentado, en la coordinación del uso de un menor de edad como autor material y en la provisión de armas de fuego modificadas para aumentar su letalidad. La Fiscalía lo vinculó además con delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos.

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El atentado contra Miguel Uribe Turbay

El ataque se produjo el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, barrio Modelia, cuando Uribe ofrecía un discurso político. Un menor de edad disparó contra el senador, causándole heridas que derivaron en su muerte el 11 de agosto de 2025. Barragán, identificado como “FIRMA” dentro de la organización criminal, fue clave en la coordinación del atentado y en la consecución del menor que ejecutó el crimen.

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El preacuerdo con la Fiscalía

El documento establece que Barragán aceptó los cargos y, como beneficio, se le aplicó la pena correspondiente a un cómplice, fijada en 256 meses de prisión (21 años y 4 meses).

La Fiscalía resaltó que el preacuerdo busca garantizar justicia pronta y efectiva, además de reconocer la responsabilidad del procesado en los hechos.

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