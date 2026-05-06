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Sandra Ortiz denuncia presiones de la Fiscalía para declarar contra exministros de Petro

La exconsejera presidencial reiteró que su situación judicial responde a un trasfondo político.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
02:41 p. m.
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La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, aseguró en medio de una audiencia que supuestamente la Fiscalía General la presionó para que testificara en contra de exministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro, dentro del escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

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Ortiz, señalada de ser la mensajera en el entramado de corrupción, afirmó que el proceso penal en su contra no responde a un tema jurídico, sino político, derivado de haber trabajado con el mandatario.

“Y como se lo dije un día al coordinador de la de la Fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, me dijo, 'Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y la vamos a dar medida de aseguramiento.' Eso pasó”, relató.

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“No era la ordenadora del gasto”

La exfuncionaria sostuvo que nunca tuvo poder de decisión ni responsabilidad alguna sobre la millonaria contratación de la UNGRD. “Yo no tengo nada que ver, no era la ordenadora del gasto, no era una asesora, yo que tengo que ver con la Unidad de Gestión del Riesgo, jamás tuve nada que ver”, enfatizó.

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Ortiz agregó que en la audiencia preparatoria del juicio presentará pruebas para demostrar la trazabilidad de sus actuaciones y desvirtuar lo que calificó como “mentiras” del exdirector de la entidad, Olmedo López, y del exsubdirector de Desastres, Sneyder Pinilla.

“Esto no es jurídico, es político”

La exconsejera reiteró que su situación judicial responde a un trasfondo político. “Yo tengo la carta que le envié y la trazabilidad que le envié en este momento a mi abogado. Nosotros, desde ese momento, yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político. Lo digo abiertamente, es un tema político”, afirmó.

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De acuerdo con Ortiz, la persecución en su contra se debe exclusivamente a su cercanía con el presidente Gustavo Petro y no a hechos de corrupción en la UNGRD.

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