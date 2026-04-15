CANAL RCN
Colombia

¿Cómo llegaron los hipopótamos a Colombia? La historia se remonta a hace 40 años

El capricho de Pablo Escobar se terminó volviendo un problema ambiental después de cuatro décadas.

Hipopótamos en Colombia.
Hipopótamos en Colombia. Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 15 de 2026
09:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace pocos días, hicieron eco las medidas anunciadas por el Ministerio de Ambiente para hacerle frente a la expansión de hipopótamos. Esto, bajo tres líneas: la eutanasia, traslado y confinamiento.

"México no se ofreció a salvar hipopótamos": Gobierno desmiente versión y revela dura realidad del traslado internacional
RELACIONADO

"México no se ofreció a salvar hipopótamos": Gobierno desmiente versión y revela dura realidad del traslado internacional

El Instituto Humboldt explica que el punto de partida de la historia de los hipopótamos en Colombia se remonta a la década de los 80, cuando sembraba terror Pablo Escobar con el cartel de Medellín.

El capricho de Escobar: hipopótamos en la hacienda Nápoles

En aquellos años, al país llegaron tres parejas de Hippopotamus amphibius a Puerto Triunfo, Antioquia. Los animales fueron llevados hasta la hacienda Nápoles, donde el capo del narcotráfico le dio vida a un zoológico a su gusto.

Si bien los hipopótamos son originarios de África, National Geographic explica que los que llegaron al país provenían de un zoológico de Estados Unidos. Durante muchos años, se volvieron el atractivo de la hacienda, una de las varias guaridas que tuvo Escobar.

A medida que pasaban los años e incluso tras la caída del capo en diciembre de 1993, la cantidad de hipopótamos fue extendiéndose sin control a través del río Magdalena, asentándose en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá o Santander.

Expansión sin control de los hipopótamos

El hecho de que los hipopótamos no sean de Colombia implicó que se volvieran una especie invasora, generando peligro, no solo en otros animales (como la nutria de río y el manatí), sino para la gente y el medioambiente. Han sido varios los casos en los que han sido vistos en ciudades pequeñas y municipios.

Hijo de Pablo Escobar reveló cómo fue vivir con los hipopótamos que serán sacrificados en Colombia
RELACIONADO

Hijo de Pablo Escobar reveló cómo fue vivir con los hipopótamos que serán sacrificados en Colombia

Las estimaciones del instituto, Cornare y la Pontificia Universidad Javeriana proyectan que, en 2034, la cantidad de hipopótamos podría llegar a 783 y para 2039 lograría superar los 1.400 especímenes.

National Geographic también menciona que, teniendo en cuenta su tamaño y peso (hasta 4.500 kilos), no se pudo hacer un traslado organizado. El resultado fue el abandono y la expansión sin límites. Se apunta que en la actualidad hay aproximadamente 169 hipopótamos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dian

Gobierno responde a sentencia que ordena a la DIAN devolver lo recaudado bajo la emergencia económica

Corrupción

Nuevos detalles sobre escándalo de corrupción con el desvío de las regalías

Dian

¿En qué casos podrá dificultarse la devolución del recaudo ordenada por la Corte a la DIAN?

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

¿Cuándo es el próximo partido de la selección Colombia Femenina en la Liga de Naciones?

Colombia disputará el primer lugar de la Liga de Naciones con Argentina. Prográmese para este partidazo.

La casa de los famosos

ÚLTIMA HORA: este participante sale de La Casa de los Famosos Colombia 2026

El famoso conoció la noticia en la más reciente jornada de nominación.

Transmilenio

Ya puede recargar la tarjeta tullave sin filas y desde el celular: así funciona la nueva opción con Daviplata

México

"México no se ofreció a salvar hipopótamos": Gobierno desmiente versión y revela dura realidad del traslado internacional

Enfermedades

Enfermedades raras en Colombia: miles de pacientes viven sin diagnóstico claro