¿Cómo llegaron los hipopótamos a Colombia? La historia se remonta a hace 40 años

Hace pocos días, hicieron eco las medidas anunciadas por el Ministerio de Ambiente para hacerle frente a la expansión de hipopótamos. Esto, bajo tres líneas: la eutanasia, traslado y confinamiento.

El Instituto Humboldt explica que el punto de partida de la historia de los hipopótamos en Colombia se remonta a la década de los 80, cuando sembraba terror Pablo Escobar con el cartel de Medellín.

El capricho de Escobar: hipopótamos en la hacienda Nápoles

En aquellos años, al país llegaron tres parejas de Hippopotamus amphibius a Puerto Triunfo, Antioquia. Los animales fueron llevados hasta la hacienda Nápoles, donde el capo del narcotráfico le dio vida a un zoológico a su gusto.

Si bien los hipopótamos son originarios de África, National Geographic explica que los que llegaron al país provenían de un zoológico de Estados Unidos. Durante muchos años, se volvieron el atractivo de la hacienda, una de las varias guaridas que tuvo Escobar.

A medida que pasaban los años e incluso tras la caída del capo en diciembre de 1993, la cantidad de hipopótamos fue extendiéndose sin control a través del río Magdalena, asentándose en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá o Santander.

Expansión sin control de los hipopótamos

El hecho de que los hipopótamos no sean de Colombia implicó que se volvieran una especie invasora, generando peligro, no solo en otros animales (como la nutria de río y el manatí), sino para la gente y el medioambiente. Han sido varios los casos en los que han sido vistos en ciudades pequeñas y municipios.

RELACIONADO Hijo de Pablo Escobar reveló cómo fue vivir con los hipopótamos que serán sacrificados en Colombia

Las estimaciones del instituto, Cornare y la Pontificia Universidad Javeriana proyectan que, en 2034, la cantidad de hipopótamos podría llegar a 783 y para 2039 lograría superar los 1.400 especímenes.

National Geographic también menciona que, teniendo en cuenta su tamaño y peso (hasta 4.500 kilos), no se pudo hacer un traslado organizado. El resultado fue el abandono y la expansión sin límites. Se apunta que en la actualidad hay aproximadamente 169 hipopótamos.