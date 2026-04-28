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Recuperan a seis niños en condiciones críticas en Usme: dos de ellos estaban en la calle en la madrugada

El mayor de los niños tenía 11 años y había al menos dos bebés. Sus padres los dejaban solos mientras iban a ingerir bebidas alcohólicas.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
07:06 a. m.
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Las autoridades de Bogotá recuperaron en horas de la madrugada a seis menores de edad que se encontraban en condición de abandono en el sector de José Antonio Sucre, localidad de Usme.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana, cuando agentes de la Policía encontraron a dos de los niños deambulando solos en la vía pública:

Al llegar al sitio observaron la puerta abierta y en su interior encontraron a otros cuatro menores durmiendo en condiciones no adecuadas y sin la presencia de algún familiar, por lo cual se realizó el retiro de estos niños de 11 y 18 meses, 3, 4, 6 y 11 años por uniformados del Grupo de Infancia y Adolescencia.

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Así hallaron a seis niños abandonados en Usme

El operativo de rescate se inició cuando las autoridades detectaron a dos menores en la calle durante la madrugada. Tras localizar a estos niños, los uniformados se trasladaron hasta su vivienda, donde descubrieron a otros cuatro menores que permanecían en el interior de la residencia.

Según informaron las autoridades, al llegar al lugar se evidenció que todos los niños se encontraban en pésimas condiciones de habitabilidad.

Tras el operativo, los padres acudieron al lugar, pero no estaban en condiciones estables:

Llegaron los progenitores de estos menores al parecer en estado de embriaguez.

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¿Qué pasó con los seis niños hallados abandonados en una casa en Usme?

El caso evidencia la vulneración de derechos de los menores, quienes fueron encontrados en un estado de negligencia y abandono que pone en riesgo su integridad física y emocional.

(…) motivo por el cual no son garantes en el momento para el cuidado de los niños y fueron llevados al Centro Especializado Revivir para el restablecimiento de sus derechos.

Las autoridades competentes continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del abandono y evaluar las condiciones de vida de los menores. El ICBF será el encargado de determinar las medidas de restablecimiento de derechos necesarias para garantizar el bienestar de los seis niños.

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