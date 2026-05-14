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"Condena genética": investigación de la Unal revela realidad de los hipopótamos colombianos

La población de hipopótamos en Colombia, descendiente de apenas cuatro ejemplares, enfrenta riesgos de endogamia, enfermedades hereditarias y pérdida extrema de diversidad genética.

Hipopótamos colombianos
FOTO: Ministerio de Ambiente

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
08:22 a. m.
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La población de hipopótamos introducida en Colombia durante los años 80 enfrenta un problema genético que, según evidencia científica recopilada por una investigación de la Universidad Nacional, podría comprometer seriamente su supervivencia futura.

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Los más de 200 individuos que hoy habitan principalmente en el Magdalena Medio descienden de apenas cuatro ejemplares originales (tres hembras y un macho), una condición que favorece la reproducción entre parientes y acelera el deterioro genético de la especie en el país.

¿Por qué los hipopótamos de Colombia tienen un problema genético?

Desde la genética de la conservación, el caso colombiano es considerado un ejemplo de “efecto fundador”. Este fenómeno ocurre cuando una nueva población surge a partir de muy pocos individuos y hereda solo una pequeña fracción de la diversidad genética original.

En Colombia, además, existiría un doble efecto fundador, ya que los hipopótamos traídos por Pablo Escobar provenían previamente de un zoológico en Estados Unidos.

La consecuencia directa de este proceso es la endogamia sostenida. Como no existen cruces con individuos externos, las nuevas generaciones heredan genes cada vez más similares.

El artículo explica que, tras cerca de cuatro o cinco generaciones en Colombia, el coeficiente de endogamia podría ubicarse hoy entre 0,4 y 0,6, lo que significa que cada animal tendría entre 40 % y 60 % de probabilidad de heredar genes idénticos provenientes de un mismo ancestro.

La pérdida de diversidad genética también reduce la capacidad adaptativa de la población. Mientras los hipopótamos africanos conservan miles de variantes genéticas gracias al intercambio reproductivo entre grupos, los ejemplares en Colombia tendrían menos del 10 % de esa diversidad.

Esto incrementa el riesgo de enfermedades hereditarias, mutaciones perjudiciales y vulnerabilidad frente a cambios ambientales o nuevas enfermedades.

Todo ello supone en la práctica que si surge una nueva enfermedad y ninguno tiene genes de resistencia, el 100 % de la población podría morir.

¿Qué consecuencias ambientales y biológicas tendría la endogamia?

El deterioro genético no es el único problema. Los hipopótamos también generan impactos ecológicos significativos en las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca. Según el análisis publicado, sus excrementos alteran la química del agua y su comportamiento dominante y territorial afecta el equilibrio de ecosistemas donde conviven especies nativas ya amenazadas por contaminación, destrucción del hábitat y presión humana.

El documento señala además que la fertilidad, la supervivencia y la tasa de crecimiento de una población con alta endogamia pueden reducirse entre 30 % y 50 % frente a grupos con mayor diversidad genética. A esto se suma la acumulación irreversible de mutaciones perjudiciales, fenómeno conocido en genética como “trinquete de Muller”, que incrementa la probabilidad de deformidades y problemas hereditarios en generaciones futuras.

Frente a este panorama, la comunidad científica colombiana ha expresado de manera casi unánime que una población viable de hipopótamos en libertad en Colombia no sería sostenible desde el punto de vista genético ni ambiental.

Aunque sea incómodo, triste y plantee cuestionamientos morales, la eutanasia es la solución más ética y no debe postergarse más.

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