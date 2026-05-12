Minambiente revela en qué va el diálogo con Vantara para el posible traslado de hipopótamos

En la década de los 80, hubo un hecho que, a pesar de ser excéntrico, terminó siendo una afectación medioambiental: la llegada de hipopótamos.

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Estos animales originarios de África fueron traídos desde Estados Unidos por el narcotraficante Pablo Escobar. Su primer hogar fue la hacienda Nápoles, pero con el paso de los años se extendieron hacia el resto de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Santander.

Se salieron de control los hipopótamos

La consecuencia fue que la reproducción de los hipopótamos fue descontrolada. El hecho de que sea una especie invasora ha conllevado una afectación para las especies nativas y el ecosistema.

De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Ambiente, si no se toman medidas, en menos de 10 años habrá casi 800 hipopótamos a lo largo del país. Por eso, hace pocas semanas, dio a conocer el plan con el que se controlará.

Las medidas han generado opiniones encontradas, teniendo en cuenta que se contempla la eutanasia en ciertos casos. El salvavidas de algunos especímenes entonces es el multimillonario de India que ofreció hacerse cargo de ellos en el centro de conservación Vantara.

¿Qué se necesita para que puedan ser llevados a India?

Este martes 12 de mayo, el ministerio se comunicó con el sitio asiático con el fin de avanzar en los trámites para un eventual traslado. Por eso, se hará una visita que estaría cuadrándose para las dos primeras semanas de junio del presente año.

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La normativa que regula el bienestar de estos animales está contemplada en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Para que los hipopótamos sean llevados al centro, deben cumplirse ciertos aspectos técnicos, logísticos, financieros y sanitarios. “Se adelantará de manera articulada con las entidades competentes, bajo una visión de responsabilidad pública, prevención del daño ambiental y protección de la biodiversidad”, enfatizó la cartera.