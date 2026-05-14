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Se conoció carta en la que exministra Buitrago alertó a Petro sobre Paz Total y cárceles

Buitrago advirtió en la carta que las solicitudes de traslado de privados de la libertad podían fortalecer las estructuras criminales.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
07:40 a. m.
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Noticias RCN conoció un aparte de una carta enviada por la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, al presidente Gustavo Petro. El documento, fechado en marzo de 2025, aborda dos temas que hoy siguen siendo polémicos: la política de Paz Total y las irregularidades en las cárceles del país.

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Advertencias sobre la Paz Total

La exministra Buitrago advirtió al mandatario sobre las consecuencias de implementar la Ley 2272, que amparó la Paz Total, sin que los grupos armados demostraran una verdadera intención de acogerse a la legalidad. Señaló que algunas solicitudes podían resultar contraproducentes por las concesiones otorgadas a organizaciones criminales.

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"Considerando que estas solicitudes pueden generar prerrogativas a líderes o grupos de organizaciones criminales que están buscando restablecer su poderío y al reunirse logran concentrar el poder, aliarse con otros jefes de otras organizaciones y además se vuelven a fortalecer estructuras que ya habían sido desintegradas", dice la carta.

La exministra también alertó sobre el incremento del reclutamiento forzado de menores y la extorsión por parte de grupos ilegales, fenómenos que, según ella, se estaban desbordando en varias regiones del país.

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Irregularidades en las cárceles

El segundo punto de la misiva se centró en el sistema penitenciario. Buitrago aseguró que las solicitudes de traslado de privados de la libertad podían fortalecer las estructuras criminales, cuando la intención de las autoridades era fragmentarlas para evitar que siguieran delinquiendo desde las cárceles.

"Es importante mencionarle que este ministerio ayuda y colabora con los temas de diálogos de paz, pero se ha venido acudiendo a peticiones que presentan problemáticas que pueden estar siendo contraproducentes", advirtió la exministra en el documento.

Las advertencias de Ángela María Buitrago, quien estuvo al frente del Ministerio de Justicia entre julio de 2024 y mayo de 2025, cobran relevancia en medio de las actuales discusiones sobre la efectividad de la Paz Total y el manejo de las cárceles en Colombia.

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