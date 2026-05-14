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Fuerte temblor en Colombia este 14 de mayo: vea el epicentro del sismo de magnitud 5.5

¿Sintió el temblor? Reportan sismo en el Pacífico colombiano. Vea el epicentro.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
08:06 a. m.
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Un sismo de magnitud 5.5 se registró en la mañana de este jueves 14 de mayo de 2026 en el departamento del Chocó, según el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:48 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de El Litoral del San Juan (Docordó), en Chocó.

¿Dónde fue el sismo en Colombia este 14 de mayo?

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo una profundidad de 90 kilómetros, por lo que fue percibido en distintas zonas del país.

Hasta el momento, usuarios en redes sociales reportan que el movimiento se sintió en municipios del Pacífico colombiano y algunas ciudades del occidente del país.

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Las autoridades continúan recopilando información para determinar posibles afectaciones o emergencias derivadas del sismo.

¿Qué se sabe del temblor de magnitud 5.5 en Chocó?

El boletín preliminar del SGC confirmó que el evento sísmico se presentó en El Litoral del San Juan, zona ubicada en el departamento del Chocó y reconocida por su actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas en el Pacífico colombiano.

Por ahora, el monitoreo continúa mientras se recopilan reportes desde diferentes municipios cercanos al epicentro.

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El Servicio Geológico Colombiano invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el movimiento a través de sus canales oficiales, información que ayuda a evaluar el alcance del evento sísmico.

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