Organizó el matrimonio de Madonna: la historia del colombiano que diseñará los espacios en la Feria de las Flores

Aunque su acento comienza a sonar como el de un ciudadano americano, por sus venas corre sangre colombiana. Su nombre es Raúl Ávila, un artista que no esculpe, ni tampoco baila o canta. Su mayor obra es la decoración de espacios y eventos, y ese talento lo ha llevado a ser la mente detrás de la ambientación de importantes escenarios como el Met Gala, la decoración en el matrimonio de Madonna y de Jessica Parker, y hasta los arreglos florales que reposaban en la suite de Lady Di cuando iba a Nueva York.

La mayor parte de su historia transcurrió en Estados Unidos. Allí, a principios de los años 90, conoció a Robert Isabell, uno de los más reconocidos organizadores de fiestas temáticas de Estados Unidos. “Yo me mudé y trabajé en fashion. Durante ese tiempo veía todo lo que hacían, eventos y espectáculos, y conocí a la persona que estaba a cargo de todo esto y nos hicimos amigos. Me dijo que lo llamara para trabajar con él y duré así cerca de 12 años. Aprendí todo lo que tenía que aprender. Él fue mi mentor y por él hago todo lo que hago hoy”, narró a NoticiasRCN.com.

Pero como le pasa a cualquier pupilo, llega un momento en el que se quiere buscar más. Una de sus amigas cercanas le sugirió que iniciara su propia compañía de decoración. Tenía los contactos, que había conocido gracias a su maestro, y lo más importante, contaba con el talento. Por eso se lanzó a la industria con su propia marca. “Un día, Anna Wintour, la jefa de la edición estadounidense de la revista Vogue, me llamó a preguntarme por qué ya no trabajaba con Robert, entonces le dije que quería comenzar mi propia compañía y me respondió que trabajara con ella”.

Flores, eventos, muebles, espacios y hasta comida, todo eso ofrece este colombiano en sus servicios de decoración. No solo se trata de embellecer espacios, sino de brindar experiencias. “No es únicamente que tú pones flores o muebles bonitos. Tienes que saber cómo hacerlo. Mirar un cuarto y entender en dónde algo se ve mejor, con la luz y con cada detalle, que cuenta mucho. Si las paredes están sucias, hay que pintar, y si el piso no está tratado, hay que hacerlo. Todo eso ayuda a que un evento sea llamativo”.

Con los años, el esfuerzo, la honestidad y el trabajo, se convirtió en uno de los decoradores más reconocidos de su sector. Dice que lo inspira la vida. “Cuando voy a París amo caminar en las calles, mirar las tiendas, la arquitectura, lo que la gente se pone. Voy a los fashion shows, eso es un ejemplar porque los colores cambian en la moda, entonces ya sé cuál es la estructura, el plan, todo. Cuando voy a un restaurante me inspiro en cómo lo atienden a uno. Todo el tiempo estoy creando, pensando. Tengo un folder donde guardo muchas ideas y cosas que me gustan”.

A mí me inspira estar afuera, caminar, mirar a las personas. Todo lo vivo me inspira.

De los eventos en EE. UU. a la Feria de las Flores en Colombia

Figuras icónicas y famosos han disfrutado de su arte, pero también ciudadanos del común.

A Raúl Ávila lo llaman sus raíces. Aunque en el exterior representa a Colombia, y deja el nombre de este país en lo más alto. También quiere trabajar para su tierra y su gente, aunque asegura que es complicado. Ahora, será la mente detrás de la decoración de la Feria de las Flores, un evento sumamente importante para los antioqueños.

Amo a mi país y me gustaría a hacer más trabajos aquí.

“Me llamaron, me dijeron que, si podía trabajar, dije ‘claro’, Don julio tiene uno de los mejores mercados del mundo y en mi bar, que tengo aquí en Nueva York, lo vendo. Entonces estoy haciendo algo espectacular”, contó.

“Es sorpresa”

La especialidad de este artista son las decoraciones florales. Dice que será algo diferente a lo conocido en la Feria de lasFlores, y por eso invita a todas las personas a disfrutar de esta celebración. “Va a ser espectacular y ojalá todos lo reciban con amor y cariño. Amo a mi país, a mi lengua, mi gente y mi comida y trató de dejar su nombre en alto para que afuera lo vean como algo distinto a las cosas malas que pasan. Voy a hacer algo que nadie ha visto antes. Es experimental y quiero que las personas lo vean y digan ‘es una obra de arte’”.