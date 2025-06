Taxista con diabetes enfrenta complicaciones en su salud por falta de medicamentos

Debido a la falta de insulina que ha tenido Henry Prieto en los últimos meses a causa del desabastecimiento de medicamentos en el país, la salud de Henry Prieto cada vez se estaría viendo más comprometida.

Henry, lleva 38 años trabajando en el servicio público y a pesar de que comprende la crisis que se ha venido desatando en los últimos meses con la falta de medicinas tratantes de enfermedades críticas, le preocupa que debido al estrés sus niveles de azúcar cada vez son más altos.

Dentro de las preocupaciones que más aquejan a este hombre es que al conducir su taxi todo el día, su pie se ha visto más comprometido debido a que presenta pie diabético por completar seis meses sin recibir sus medicamentos. El hombre cuenta que ahora está en un constante autocuidado para que no se agrave su situación.

“A raíz de que no me entregaron los medicamentos se me subió el azúcar y me dio pie diabético. Yo tengo una herida en mi pie y así me toca trabajar”, aseguró el paciente.