La historia del hombre canguro: vive en una cueva, lejos de quienes se burlan de su enfermedad

Jerson vive en un bosque en el departamento del Quindío, donde construyó su propia cueva para acomodar un improvisado colchón donde duerme junto a su mascota, un perro. ¿La razón? Se cansó del rechazo de las personas, de la sociedad.

Se aisló, pues no soportó más que se burlaran de su forma de caminar, de la artrogriposis múltiple que sufre desde su nacimiento. Con 29 años, este caleño decidió la paz de la naturaleza y no la intranquilidad de los insultos.

Según Stanford Medicine, la “artrogriposis es el nombre general que se le da a un grupo de afecciones inusuales que causan rigidez en las articulaciones, limitación en los movimientos y desarrollo muscular menor al normal. Otras denominaciones para esta afección incluyen artrogriposis múltiple congénita y amioplasia. Hay muchas formas de artrogriposis; algunas están asociadas con ciertas diferencias genéticas y pueden heredarse, y en otros casos, no se sabe bien cuál es la causa. Los síntomas generalmente incluyen hombros rotados hacia adentro, codos rígidos, y muñecas y dedos flexionados”.

“Yo soy Jerson, el hombre canguro. Vivo acá en una cueva. Yo mismo lo construí, es un estilo túnel. Pero más allá no se puede pasar. A mí me dicen de nacimiento el hombre canguro, por mi forma de ser”, dijo al medio Red Uno.

En ese espacio que adaptó como su hogar, Jerson cuenta con ollas para cocinar lo que consigue en el bosque. Asegura que come el animal conocido como “chucha”, que es una zarigüeya.

“Yo hice esta cueva, porque en la ciudad había mucha crítica, me hacían muchas caras, no soporté eso y decidí venir a vivir acá al monte. La gente me miraba feo, en la mayor parte donde yo me desplazaba me hacían caras. Me aburrí de todo eso y me vine a vivir acá”, concluyó Jerson, cuya familia vive en la capital vallecaucana y quien camina con sus pies embarrados en medio de la cueva que lo ha acogido y donde no se siente juzgado por su condición física.

