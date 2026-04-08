VIDEO | Pánico en restaurante de Bogotá: ladrón armado robó a los clientes y trabajadores

Un violento atraco sacudió la tranquilidad de un restaurante en la localidad de Chapinero en la tarde del martes 7 de abril. Las cámaras grabaron el momento en el que un hombre armado entró a la tienda y sometió a los presentes a minutos de pánico.

El delincuente, quien tenía una gorra para cubrir su identidad, sacó una pistola y amenazó, tanto a clientes como trabajadores. Las víctimas indicaron que empleó un lenguaje hostil para robar celulares, computadores y otros elementos tecnológicos.

Millonario botín: celulares, computadores y demás

Inclusive, hubo clientes que se resistieron al robo, lo cual hizo que el ladrón tomara una actitud más agresiva. Al final, logró su cometido en un lapso de aproximadamente tres minutos y se escapó con millonario botín junto a su cómplice que lo esperaba en una moto.

La Policía fue informada y pudo poner en marcha un plan candado. Si bien a pocas cuadras se pudo ubicar la motocicleta, el dúo de ladrones emprendió la huida. Las autoridades se encuentran investigando.

Con base en los números oficiales de las autoridades, en lo corrido de febrero se presentaron 278 hurtos a comercio. El 18.7% de los casos ocurrieron los sábados, siendo las tardes el periodo más crítico.

Percepción de inseguridad aumentó

Las localidades en donde se presentaron fueron: Engativá (11), Chapinero (10), Suba (10), Usaquén (10), Antonio Nariño (8), Rafael Uribe Uribe (8), La Candelaria (8), Teusaquillo (6) y Fontibón (5).

La encuesta de percepción ciudadana de 2025 de Bogotá Cómo Vamos le puso la lupa. Uno de los principales resultados fue que la percepción de inseguridad se incrementó y llegó al número más alto desde 2008.

El 62% de la población considera que la ciudad es insegura principalmente por los atracos callejeros (72.7%), drogadicción (21.4%), asaltos a casa o apartamentos (19.4%), presencia de pandillas (18.6%), atracos a tiendas o negocios (17.4%), robo de carros o partes (17%) y tráfico de drogas (16.5%).