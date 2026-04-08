Shakira brindó consejos para superar una infidelidad: abrió su corazón

Shakira volvió a ser tendencia en las últimas horas luego de sincerarse sobre uno de los episodios más complejos de su vida personal: la separación del exfutbolista Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha. En una emotiva conversación en el programa Al cielo con ella, la barranquillera habló con total honestidad sobre cómo logró levantarse después de la infidelidad y transformó ese dolor en una nueva versión de sí misma.

La artista colombiana dejó reflexiones profundas que rápidamente conectaron con millones de personas alrededor del mundo, especialmente con quienes han atravesado rupturas sentimentales difíciles. Lejos de enfocarse únicamente en la tristeza, Shakira mostró una mirada madura sobre el proceso de sanar, reconstruirse y volver a encontrar fuerza en medio de la tormenta.

Humor, resiliencia y la fuerza para levantarse

Durante la entrevista, la cantante dejó una frase que resume la forma en la que ha enfrentado la adversidad: “Me río mucho de lo que me ha pasado, hago muchas bromas todo el día de las dificultades que tengo”. Esa capacidad de encontrar humor en medio del dolor fue uno de los consejos más poderosos que compartió en la charla.

La barranquillera también dejó otra reflexión que le dio un valor especial a la conversación: “De las dificultades nadie está exento, pero hay que reírse de la vida antes de que la vida se ría de nosotros”.

Más adelante, Shakira profundizó en el proceso interno que vivió tras la ruptura: “Lo que hago es contarme a mí misma. Contarme mi verdad. Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos. Me reconstruía a mí misma pieza por pieza. A partir de ahí emprendí un viaje hacia mí misma”.

La música como refugio y transformación

Uno de los puntos más emotivos de la entrevista fue cuando explicó que su música se convirtió en el motor de su recuperación emocional. “En ese viaje a las profundidades de mí misma, ahí encontré a través de mi música mi propia fuerza. La fuerza de la loba... De la mujer que tiene ese poder, no solo caerse y preguntarme por qué me paso esto. Ya me hice muchas preguntas, es hora de levantarme”, expresó.

Finalmente, dejó un mensaje de empoderamiento que ya recorre redes sociales: “Con la misma fuerza con la que parimos, con la que trabajamos y sacamos adelante a la familia… eso es lo que hizo que se diera en mí una transformación (...) Las lágrimas se convertirán en un diamante”.

Las palabras de Shakira no solo revivieron uno de los capítulos más duros de su historia, sino que también confirmaron la manera en la que convirtió el dolor en arte, fortaleza y evolución personal.