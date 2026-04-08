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EN VIDEO: importante exjugador de selección que jugó en Colombia fue arrestado por presunto robo

El jugador intentó ser linchado por algunos ciudadanos cuando lo capturó la Policía.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
10:37 a. m.
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En la tarde del 7 de abril de 2026, en Quito, Ecuador, fue arrestado Christian Rolando 'Diablito' Lara, el exjugador que vistió la camiseta '10' de la Selección de Ecuador.

La Policía de ese país lo capturó junto a otras tres personas que, presuntamente, ingresaron a un local de tecnología para perpetrar un robo.

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En consecuencia, la Fiscalía iniciará una investigación exhaustiva y el futbolista que estuvo en Colombia jugando en Deportivo Pereira y Real Cartagena podría enfrentar cargos por robo agravado cometido con armas.

¿Cuál habría sido el rol de Christian 'Diablito' Lara al presuntamente participar en el robo en Quito, Ecuador?

De acuerdo con lo que han relatado las autoridades, seis hombres ingresaron a un local de tecnología con dos pistolas y una mini ametralladora para amenazar a los trabajadores y forzarlos a que les entregaran varias pertenencias.

Sin embargo, la Policía se dio cuenta de lo ocurrido y no solo llegó de inmediato al lugar de los hechos, sino que inició una persecución en la que hubo intercambio de disparos.

Según lo hallado en flagrancia y las primeras líneas de investigación, Christian 'Diablito' Lara se quedó esperando adentro de un carro para, presuntamente, poder huir apenas los otros hombres abandonaran el local de tecnología.

No obstante, la Policía no permitió la fuga y capturó al exfutbolista y a otras tres personas identificadas como Wilter Cedeño, José Eduardo Medina y Luis Alberto Mera.

Además, se precisó que, a pesar del intercambio de disparos y de que los hombres intentaron ser linchados, no hubo heridos.

¿Cómo fue la carrera futbolística de Christian 'Diablito' Lara, el exjugador de la Selección de Ecuador que fue arrestado?

Christian 'Diablito' Lara debutó como futbolista profesional en 1998 y jugó con la Selección de Ecuador en el Mundial 2006.

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Adicionalmente, hizo parte de los siguientes clubes:

  • El Nacional de Ecuador (1998-2006).
  • Al-Wakrah SC de Catar (2006).
  • Liga Deportiva Universitaria de Quito (2007).
  • Barcelona de Ecuador (2008).
  • Deportivo Pereira (2009).
  • Liga Deportivo Universitaria de Quito (2009-2010).
  • El Nacional de Ecuador (2011).
  • Real Cartagena (2012).
  • Manta de Ecuador (2012-2013).
  • Deportivo Quito (2014).
  • El Nacional de Ecuador (2015-2016).
  • Dorados de Sinaloa de México (2017).
  • Clan Juvenil de Ecuador (2018).
  • El Nacional de Ecuador (2018).
  • Sociedad Deportiva Rayo de Ecuador (2022).
  • Deportivo Sancor de Ecuador (2025).
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