Cayó alias Mison, uno de los cabecillas más importantes del narcotráfico en Bogotá: este era su imperio

Desde el comando de la Policía en Bogotá se revelaron detalles ampliados sobre la captura de alias Mison, también conocido como 'El Viejo', considerado uno de los delincuentes más peligrosos que operaron en la capital.

Su entrega se realizó en febrero en el Puente Internacional de Rumichaca, luego de un trabajo coordinado entre autoridades colombianas y ecuatorianas.

El hombre era requerido mediante circular internacional y estaba siendo buscado por múltiples delitos cometidos desde 2018.

Prontuario criminal de alias Mison

Alias Mison construyó un historial criminal de más de diez años al frente del grupo delincuencial 'Los Maracuchos', organización dedicada principalmente al tráfico de estupefacientes en varias zonas de Bogotá, especialmente en Kennedy, Santa Fe y Los Mártires.

Desde allí, consolidó una red que operaba en entornos como discotecas, gastrobares y pagadiarios, donde se almacenaban y distribuían drogas.

Las autoridades establecieron que este hombre fue clave en la llegada del 'Tren de Aragua' a la ciudad en 2018, permitiendo que esta organización iniciara operaciones en sectores como Patio Bonito y en establecimientos nocturnos como Los Potrillos, Hotel Negro, La Oficina y Las Pesebreras.

Sin embargo, las alianzas criminales se fracturaron con el tiempo, especialmente tras el asesinato ordenado en 2021 contra un ciudadano venezolano cercano a 'Niño Guerrero', lo que generó una división entre estructuras ilegales.

Su prontuario también lo vincula con el homicidio del reconocido Dj Fox en 2023, ocurrido en una discoteca de la zona de tolerancia de Santa Fe, mientras la víctima realizaba una presentación. Este hecho se suma a otros crímenes por los que era buscado, incluyendo homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico de armas y estupefacientes.

¿Cómo lograron capturar a alias Mison, uno de los cabecillas más importantes del narcotráfico?

Tras una operación policial realizada el 31 de octubre de 2024, alias Mison logró escapar y permaneció oculto durante cuatro meses en La Hormiga, Putumayo.

Posteriormente, con apoyo de los Comandos de Frontera, cruzó hacia Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, Ecuador. Allí, lejos de detenerse, continuó delinquiendo bajo la apariencia de comerciante, abriendo un gastrobar y una pesebrera desde donde seguía coordinando actividades ilícitas en Bogotá.

Según la investigación, sus ingresos ilegales alcanzaban cerca de 2.000 millones de pesos mensuales. Desde Ecuador, mantenía el control de su organización a través de alias Sombra, quien administraba las finanzas y operaciones criminales en la capital.

Alias Mison tenía un imperio oculto: estas eran todas sus excenctricidades

Pero más allá de la violencia, lo que también llamó la atención de las autoridades fue el nivel de excentricidad en su estilo de vida.

Alias Mison acumuló bienes por más de 20 mil millones de pesos, entre fincas, edificios, discotecas y vehículos de alta gama, muchos de ellos a nombre de terceros.

Entre sus lujos se encontraba un anillo de diamantes avaluado en 140 millones de pesos, un penthouse en el centro de Bogotá y joyas de oro… incluso para su mascota.

Una de las imágenes más llamativas que circula tras su captura lo muestra junto a su perro, el cual llevaba cadenas de oro. Además, entre sus aficiones figuraban el patrocinio de artistas de música popular, la colección de motocicletas y la compra y venta de caballos.

Las autoridades también confirmaron que en 2020 una de sus fincas en Chinauta, valorada en mil millones de pesos, fue objeto de medidas cautelares y entregada a la Sociedad de Activos Especiales, aunque tres años después logró recuperarla.

Finalmente, tras su entrega en la frontera, un juez de control de garantías legalizó el procedimiento y ordenó su reclusión en centro penitenciario. Alias Mison deberá responder por una larga lista de delitos y enfrenta una condena que podría superar los 32 años de prisión.