Locura total: así se vivió desde la tribuna el GOLAZO que Luis Díaz le hizo al Real Madrid en el Bernabéu

El 7 de abril, a las 2:00 de la tarde, comenzaron a jugarse los cuartos de final de la Champions League.

En el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid recibió al Bayern Múnich de Luis Díaz y perdió 1-2.

El colombiano fue titular y anotó el primer gol de la noche al minuto 41 tras una habilitación de Gnabry.

Además, posteriormente, Harry Kane celebró el 0-2 al minuto 46, pero Kylian Mbappé recortó el marcador al minuto 74.

En el estadio del Real Madrid estuvieron presentes varios hinchas del Bayern Múnich y el júbilo fue total tras el golazo anotado por Luis Díaz. ¿Cuál es el video que se ha hecho viral?

Video: así se celebró en la tribuna del Bernabéu el golazo que Luis Díaz le hizo al Real Madrid

Los hinchas del Bayern Múnich se encontraban saltando en la tribuna del Santiago Bernabéu cuando inició la jugada que terminó en el primer gol de la noche.

Sin embargo, apenas Luis Díaz quedó mano a mano con Lunin y se alistó para definir, se quedaron mirando con atención hasta que el balón infló la malla.

En consecuencia, tras ese desenlace, la locura fue total y sus cantos comenzaron a sonar en medio del silencio de los hinchas del Real Madrid.

El video en el que se puede ver lo ocurrido es este:

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid en la Champions League?

Bayern Múnich y Real Madrid volverán a encontrarse el próximo miércoles 15 de abril de 2026, a las 2:00 de la tarde, para disputar el partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Champions League.

Y, teniendo en cuenta lo desequilibrante que ha sido Luis Díaz a lo largo de la competencia, se espera que Vincent Kompany vuelva a alinearlo como titular.