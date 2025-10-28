CANAL RCN
Colombia Video

Hombre irrumpió en casa de su ex, asesinó al nuevo compañero y dejó a la mujer al borde de la muerte en Barranquilla

La mujer permanece en estado crítico mientras el agresor es buscado por las autoridades.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
08:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, en Barranquilla, un hombre ingresó por la fuerza a la vivienda de su excompañera sentimental y, en un acto de ira, atacó con arma blanca tanto a ella como a su actual pareja.

El calvario que vivieron 14 colombianas siendo víctimas de trata y prostitución en México
RELACIONADO

El calvario que vivieron 14 colombianas siendo víctimas de trata y prostitución en México

Tras esto, una persona resultó muerta y una mujer quedó gravemente herida, luchando por su vida en un centro asistencial.

Hombre asesinó a la nueva pareja de su ex en Barranquilla

Tal como indica el informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque se registró hacia las 5:45 de la mañana, dentro de una casa ubicada en la carrera 24B con calle 75B-14.

En ese momento, la pareja descansaba cuando el agresor decidió ingresar por una de las entradas del inmueble.

Según el reporte, el hombre entró directamente a la habitación donde dormían las víctimas y sin pronunciar palabra se lanzó sobre que el compañero sentimental de su ex y lo atacó con un cuchillo.

Las heridas fueron tan graves que la víctima perdió la vida en el lugar.

Mujer fue herida con arma blanca en medio de un intento de feminicidio en Barranquilla

Luego de asesinarlo, el atacante se dirigió hacia la mujer y también la hirió en repetidas ocasiones con la misma arma blanca, dejándola gravemente herida en el piso.

Video captó cómo víctimas de robo en Transmilenio corrieron detrás de los ladrones en plena estación
RELACIONADO

Video captó cómo víctimas de robo en Transmilenio corrieron detrás de los ladrones en plena estación

Tras el ataque, el agresor huyó del sitio con rumbo desconocido, mientras vecinos del sector, alertados por los gritos, dieron aviso inmediato a las autoridades.

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron que su estado es crítico. Según relató una amiga cercana, claman por justicia:

Muy triste lo que está pasando. Esperemos que con ayuda de Dios pueda salir adelante. Está en estado crítico, queremos justicia por mi amiga y también por el muchacho.

Paralelamente, la Policía desplegó un operativo para ubicar al responsable, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente, pero de quien se sabe que huyó inmediatamente después de cometer el ataque.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Río Bogotá

Ciudadanos rescataron junto a la Policía a madre que saltó con su bebé al río Bogotá

Artistas

¿Qué capturó la cámara que estaba en el apartamento de Baby Demoni? Esto reveló Juliana Calderón, amiga de Yina

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 28 de octubre de 2025: 🔴 Huracán Melissa avanza con fuerza hacia Jamaica 🔴

Otras Noticias

Artistas

Dura confesión de la mamá de B-King: "Mi hijo me susurra mucho"

Tras más de un mes de la muerte del artista colombiano en México, Adriana Salazar reveló cómo ha llevado el duelo y entregó detalles de las investigaciones.

Santa Fe

Santa Fe analiza el regreso de Peirano, así como otros DT: los técnicos que suenan

Santa Fe analiza la llegada de un nuevo entrenador para el próximo año. Estas son las posibilidades que revelaron.

Comercio

Lanzan descuentos de más del 50% en tecnología antes del cierre de octubre: estos son los almacenes

Huracanes

“El peor desastre en la historia de Jamaica lo va a causar Melissa”: Max Henríquez, meteorólogo colombiano

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja