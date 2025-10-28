Hombre irrumpió en casa de su ex, asesinó al nuevo compañero y dejó a la mujer al borde de la muerte en Barranquilla

En las últimas horas, en Barranquilla, un hombre ingresó por la fuerza a la vivienda de su excompañera sentimental y, en un acto de ira, atacó con arma blanca tanto a ella como a su actual pareja.

Tras esto, una persona resultó muerta y una mujer quedó gravemente herida, luchando por su vida en un centro asistencial.

Hombre asesinó a la nueva pareja de su ex en Barranquilla

Tal como indica el informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque se registró hacia las 5:45 de la mañana, dentro de una casa ubicada en la carrera 24B con calle 75B-14.

En ese momento, la pareja descansaba cuando el agresor decidió ingresar por una de las entradas del inmueble.

Según el reporte, el hombre entró directamente a la habitación donde dormían las víctimas y sin pronunciar palabra se lanzó sobre que el compañero sentimental de su ex y lo atacó con un cuchillo.

Las heridas fueron tan graves que la víctima perdió la vida en el lugar.

Mujer fue herida con arma blanca en medio de un intento de feminicidio en Barranquilla

Luego de asesinarlo, el atacante se dirigió hacia la mujer y también la hirió en repetidas ocasiones con la misma arma blanca, dejándola gravemente herida en el piso.

Tras el ataque, el agresor huyó del sitio con rumbo desconocido, mientras vecinos del sector, alertados por los gritos, dieron aviso inmediato a las autoridades.

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron que su estado es crítico. Según relató una amiga cercana, claman por justicia:

Muy triste lo que está pasando. Esperemos que con ayuda de Dios pueda salir adelante. Está en estado crítico, queremos justicia por mi amiga y también por el muchacho.

Paralelamente, la Policía desplegó un operativo para ubicar al responsable, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente, pero de quien se sabe que huyó inmediatamente después de cometer el ataque.