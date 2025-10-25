Video captó cómo víctimas de robo en Transmilenio corrieron detrás de los ladrones en plena estación

Un nuevo caso de hurto dentro del sistema de transporte Transmilenio quedó registrado en video.

En las imágenes, se observa la angustia y el caos que se desató luego de que varios pasajeros fueran víctimas de un robo dentro de un bus articulado.

Nuevo robo de celulares en Transmilenio quedó en video

El video mostró el momento exacto en que las puertas del articulado se abren y varias personas salen corriendo de la estación.

Entre la multitud se distinguen tanto los presuntos delincuentes como las víctimas, que intentan desesperadamente alcanzar a los ladrones para recuperar sus pertenencias.

En medio de la confusión, una mujer, víctima del hurto, pierde su morral durante la carrera, lo que la obliga a detenerse, recogerlo y retomar la persecución.

Lo que más impacta de la escena es la impotencia de los pasajeros, mientras los delincuentes logran saltar al carril exclusivo del Transmilenio y huyen corriendo por la vía.

Capturan a tres ladrones de celulares en Transmilenio

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró cuando cuatro sujetos, mediante la modalidad de raponazo, despojaron de sus pertenencias a dos usuarios del sistema.

Los uniformados del Grupo de Transporte Masivo de la Policía Nacional, que realizaban labores de patrullaje, fueron alertados de inmediato por la central de radio sobre el robo y acudieron al lugar.

Por el seguimiento de las cámaras de seguridad, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables, quienes habían tomado distintas rutas para escapar.

Pero, con apoyo de las unidades motorizadas, la Policía interceptó a tres de ellos en la estación Quinta Paredes, donde fueron capturados.

¿Lograron recuperar las pertenencias robadas en Transmilenio?

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en su poder dos celulares de alta gama valorados en más de siete millones de pesos, los cuales fueron reconocidos por las víctimas.

Los tres capturados, de nacionalidad colombiana y extranjera, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.