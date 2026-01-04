Asesinó a su pareja y luego se habría quitado la vida: autoridades investigan

Un nuevo caso de violencia de género sacude al Valle del Cauca.

Una mujer fue asesinada a disparos al interior de un establecimiento nocturno en el municipio de Pradera, presuntamente por quien habría sido su pareja sentimental, quien posteriormente fue hallado sin vida en una vivienda de la zona.

Los hechos ocurrieron en horas de la noche en un local del sector, donde la víctima se encontraba cuando fue atacada por el hombre armado.

Según las primeras informaciones, el agresor habría ingresado al lugar y disparó contra la mujer en múltiples ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata ante la mirada de los presentes.

Tras cometer el crimen, el presunto responsable se dio a la fuga, lo que obligó a las autoridades locales a activar un plan candado en el municipio para cercar la zona y evitar su escape.

Sin embargo, el despliegue policial no logró su cometido de capturarlo con vida. Horas después del ataque, el cuerpo del presunto feminicida fue encontrado sin vida al interior de una vivienda.

Las circunstancias de su muerte aún están siendo investigadas por las autoridades competentes, quienes trabajan para determinar si se trató de un suicidio o si intervino algún tercero.

Las autoridades del Valle del Cauca han confirmado que están adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer todos los detalles de este doble deceso.

Medicina Legal realizará las necropsias de ambos cuerpos para determinar las causas exactas de las muertes y aportar elementos técnicos a la investigación judicial.

Este caso se suma a las alarmantes cifras de violencia contra la mujer en Colombia, donde los feminicidios continúan siendo una problemática crítica.

Según datos oficiales, el país registra centenares de casos anuales de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, una situación que ha generado llamados constantes de organizaciones sociales y autoridades para fortalecer las medidas de protección y prevención.

El municipio de Pradera, ubicado en el centro del Valle del Cauca, permanece conmocionado por este hecho violento.

Las autoridades locales han hecho un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación de violencia intrafamiliar y busque ayuda a través de las líneas de atención dispuestas para estos casos.