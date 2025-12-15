CANAL RCN
Colombia

Dos hombres habrían asesinado a un puma en Guainía: exhibieron su cuerpo en redes sociales

Las reprochables imágenes fueron difundidas a través de la cuenta de Facebook del presunto responsable.

Foto: Captura pantalla X @andreanimalidad
Foto: Captura pantalla X @andreanimalidad

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
02:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Gran consternación ha causado el más reciente caso en el que, al parecer, dos hombres le quitaron la vida a un puma y exhibieron su cuerpo como un trofeo por medio de sus redes sociales. Ante el inaceptable hecho, la comunidad se pronunció para revelar mayores detalles del suceso.

Imputan cargos a hombre que le quitó la vida a golpes a una perrita en Barranquilla
RELACIONADO

Imputan cargos a hombre que le quitó la vida a golpes a una perrita en Barranquilla

Hombres en Guainía le quitan la vida a un puma

Según la más reciente información compartida por la senadora Andrea Padilla, por medio de su cuenta oficial de X, dos hombres habrían cometido el hecho en San Felipe, Guainía. Seguido de esto, habrían posado junto al cuerpo del animal por lo que las instantáneas fueron compartidas en redes sociales.

Por supuesto, las imágenes generaron gran indignación en la ciudadanía, pues algunos animalistas manifestaron que dicha publicación también podría incitar a los internautas a cometer dicho crimen.

“Señores @FiscaliaCol @CorporacionCDA @PoliciaGuainia nos informan que este tipo u otro asesinaron a un puma en Guainía. Estas fotos están en la cuenta de Facebook de un tal Wilson F López. Si lo mataron, hay que imputarles delito ambiental y delito de muerte a un animal”, expresó la senadora Padilla.

Así mismo, distintos usuarios compartieron capturas de pantalla en las que, al parecer, los sujetos habrían aceptado haber cometido el crimen, mientras que otros expresaron haber sentido orgullo y felicidad por lo ocurrido.

Joven escaló el abismo para pedir ayuda tras la tragedia en Remedios
RELACIONADO

Joven escaló el abismo para pedir ayuda tras la tragedia en Remedios

¿Cuáles son las penas para el agresor?

Según la ley Ángel, 2455 de 2025, el que maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De igual manera, según las circunstancias de agravación punitiva, las penas aumentan de la mitad a tres cuartas partes cuando la conducta sea registrada, difundida o promovida a través de cualquier medio de comunicación masivo, plataforma digital, red social o medio de naturaleza análoga, fomentando su comisión o generando apología del maltrato animal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Joven escaló el abismo para pedir ayuda tras la tragedia en Remedios

Ministerio de Justicia

Ministro de Justicia anuncia medidas extraordinarias por fugas y fiestas en cárceles del país

Antioquia

Hipótesis del trágico accidente de paseo de grado en Antioquia que dejó 17 muertos

Otras Noticias

Copa Libertadores

Así se perfilan los equipos colombianos en los bombos de Copa Libertadores 2026: se viene el sorteo

Colombia ya empieza a jugar la Copa Libertadores 2026 fuera de la cancha, con sus equipos ubicándose en los distintos bombos de cara al sorteo que definirá el camino continental del próximo año.

Shakira

Shakira se confesó: habló de las heridas que le dejó la traición de Piqué

Shakira se sinceró y habló sobre las cicatrices emocionales que aún la acompañan por la traición de Piqué.

Salario mínimo

Salario mínimo 2026: se cumple el primer plazo para que Gobierno, empresarios y sindicatos lleguen a un acuerdo

María Corina Machado

La grave lesión que sufrió María Corina Machado en su riesgoso escape de Venezuela

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?