Dos hombres habrían asesinado a un puma en Guainía: exhibieron su cuerpo en redes sociales

Gran consternación ha causado el más reciente caso en el que, al parecer, dos hombres le quitaron la vida a un puma y exhibieron su cuerpo como un trofeo por medio de sus redes sociales. Ante el inaceptable hecho, la comunidad se pronunció para revelar mayores detalles del suceso.

Hombres en Guainía le quitan la vida a un puma

Según la más reciente información compartida por la senadora Andrea Padilla, por medio de su cuenta oficial de X, dos hombres habrían cometido el hecho en San Felipe, Guainía. Seguido de esto, habrían posado junto al cuerpo del animal por lo que las instantáneas fueron compartidas en redes sociales.

Por supuesto, las imágenes generaron gran indignación en la ciudadanía, pues algunos animalistas manifestaron que dicha publicación también podría incitar a los internautas a cometer dicho crimen.

“Señores @FiscaliaCol @CorporacionCDA @PoliciaGuainia nos informan que este tipo u otro asesinaron a un puma en Guainía. Estas fotos están en la cuenta de Facebook de un tal Wilson F López. Si lo mataron, hay que imputarles delito ambiental y delito de muerte a un animal”, expresó la senadora Padilla.

Así mismo, distintos usuarios compartieron capturas de pantalla en las que, al parecer, los sujetos habrían aceptado haber cometido el crimen, mientras que otros expresaron haber sentido orgullo y felicidad por lo ocurrido.

¿Cuáles son las penas para el agresor?

Según la ley Ángel, 2455 de 2025, el que maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De igual manera, según las circunstancias de agravación punitiva, las penas aumentan de la mitad a tres cuartas partes cuando la conducta sea registrada, difundida o promovida a través de cualquier medio de comunicación masivo, plataforma digital, red social o medio de naturaleza análoga, fomentando su comisión o generando apología del maltrato animal.