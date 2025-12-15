Joven escaló el abismo para pedir ayuda tras la tragedia en Remedios

La magnitud de la tragedia ocurrida en la madrugada del domingo en las carreteras del nordeste antioqueño solo se conoció gracias a un acto que hoy es calificado como heroico. Uno de los jóvenes sobrevivientes del accidente, de apenas 18 años, logró escalar un abismo de cerca de 60 metros, alcanzar la vía y detener a un conductor para pedir auxilio. Sin esa acción, el rescate de las víctimas habría tardado aún más en una zona de difícil acceso.

El siniestro ocurrió hacia las 3:00 de la madrugada en jurisdicción del municipio de Remedios, cuando el bus intermunicipal en el que se movilizaban estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello se salió de la calzada y cayó al fondo del abismo. En el vehículo viajaban jóvenes que regresaban de Tolú, donde habían pasado varios días celebrando su grado como bachilleres.

Una celebración que terminó en tragedia

Lo que comenzó como un viaje de despedida escolar terminó convirtiéndose en una de las tragedias viales más dolorosas del año. Dieciséis estudiantes y el conductor del bus, de 27 años, murieron en el lugar debido a la gravedad del impacto. La mayoría de los pasajeros dormía al momento del accidente, lo que aumentó la vulnerabilidad frente a la caída.

Las imágenes del lugar evidencian la complejidad del terreno: una pendiente empinada, vegetación espesa y un acceso extremadamente difícil para los organismos de socorro. Fue en ese contexto que uno de los sobrevivientes, herido pero consciente, decidió escalar entre rocas y tierra hasta llegar a la carretera. Allí logró detener un vehículo de carga y narrar, con un testimonio dramático, lo que acababa de ocurrir.

“Había personas muy mal heridas, el abismo era muy profundo y el acceso muy difícil”, relató uno de los testigos del rescate, mientras los equipos de emergencia iniciaban las labores.

Estado de los heridos y atención médica

Tras el accidente, los heridos fueron trasladados inicialmente a los hospitales locales de Segovia y Remedios, donde permanecen algunos jóvenes que no presentan lesiones de gravedad. Los casos más complejos fueron remitidos a clínicas y hospitales de Medellín.

La Secretaría de Salud de Antioquia informó que, pese al panorama desolador, cinco de los estudiantes ya fueron dados de alta, mientras que otros 15 permanecen estables. Tres jóvenes continúan en delicado estado de salud y reciben atención especializada.

Investigación en curso

Las autoridades avanzan en la reconstrucción de los hechos para establecer las causas del accidente. De manera preliminar, se analiza una posible falla mecánica, así como una eventual distracción o falta de pericia en la conducción, en una vía que presenta pendiente ascendente y condiciones exigentes.

La empresa transportadora Precoltur, contratada por la agencia de viajes que organizó la excursión, manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones y esclarecer lo sucedido.

Mientras avanzan los procesos judiciales y técnicos, Antioquia sigue de luto. La historia del joven que desafió el abismo para salvar a sus compañeros se convirtió en un símbolo de valentía en medio del dolor, y en un recordatorio de que un segundo al volante puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.