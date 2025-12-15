Salario mínimo 2026: se cumple el primer plazo para que Gobierno, empresarios y sindicatos lleguen a un acuerdo

Este 15 de diciembre es la fecha límite para que la mesa de concertación del salario mínimo llegue a un acuerdo entre Gobierno, empresarios y sindicatos. De no lograrse consenso, el ejecutivo determinará el aumento salarial para 2026 mediante decreto presidencial.

La mesa de concertación mantiene posiciones distantes entre ambas partes. Las centrales obreras proponen un incremento del 16%, lo que representaría un aumento de $227.760 pesos en el salario mínimo. Esta propuesta incluye también un incremento del 16% en el auxilio de transporte, equivalente a $22.760 pesos adicionales.

Por su parte, los gremios empresariales mantienen su oferta en 7.21% de aumento, que se traduciría en $102.000 pesos adicionales al salario mínimo actual. En cuanto al auxilio de transporte, los empresarios proponen un incremento de $14.420 pesos.

La reunión está programada para las 3:00 de la tarde

Las propuestas de ambos sectores no han presentado movimiento en las últimas sesiones de negociación. La reunión decisiva está programada para las 3:00 de la tarde de este 15 de diciembre.

Si no se logra consenso en esta jornada, existen dos escenarios posibles. El primero contempla que el gobierno convoque a reuniones extraordinarias que podrían extenderse hasta el 30 de diciembre, fecha límite establecida por la normativa vigente.

El segundo escenario implica que el aumento salga por decreto gubernamental, decisión que también deberá tomarse antes del 30 de diciembre. Esta facultad presidencial se activa cuando la mesa de concertación no alcanza un acuerdo tripartito.

Concertación del salario mínimo 2026: inflación y poder adquisitivo en juego

La definición del salario mínimo para 2026 impacta directamente a millones de trabajadores colombianos que reciben esta remuneración. La brecha entre las propuestas refleja las tensiones entre la capacidad financiera empresarial y las demandas de mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de inflación.

El proceso de concertación busca equilibrar los intereses de empleadores y empleados, considerando variables económicas como la inflación, productividad y situación del mercado laboral colombiano. La fecha de quincena coincide simbólicamente con esta definición que afecta los ingresos de los trabajadores.