Ministro de Justicia anuncia medidas extraordinarias por fugas y fiestas en cárceles del país

Durante la mañana de este lunes 15 de diciembre, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunció la adopción de medidas extraordinarias frente a los recientes hechos de indisciplina, fugas, fiestas y presuntos privilegios detectados al interior de varios centros penitenciarios del país.

El jefe de la cartera, a través de un video, advirtió que no habrá tolerancia con este tipo de situaciones y que se impondrán sanciones inmediatas a los responsables.

Según explicó el funcionario, el Ministerio de Justicia y del Derecho convocó a todos los directores de las cárceles del orden nacional, a través de sus direcciones regionales, con el fin de exigir explicaciones detalladas sobre lo que viene ocurriendo en los establecimientos de reclusión.

La revisión busca establecer responsabilidades administrativas y operativas ante los hechos que han generado preocupación pública.

Idárraga también señaló que cualquier irregularidad tendrá consecuencias directas en la dirección de los centros penitenciarios. “Ante cualquier fiesta, privilegio o fuga, el director se va”, afirmó.

El ministro sostuvo que estas decisiones hacen parte de una estrategia para recuperar el orden, la disciplina y la autoridad institucional en el sistema penitenciario, y recalcó que no se permitirán conductas que vulneren la legalidad ni que afecten la confianza de la ciudadanía.

VIDEO | Celebración de velitas en cárcel de Barranquilla

Cabe mencionar que hace algunos días se conocieron varios videos en redes sociales que dejaban ver la celebración del Día de las Velitas al interior de la cárcel El Bosque, en Barranquilla.

Las imágenes mostraban a presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Costeños’ que habrían organizado una fiesta clandestina. Varias celdas fueron decoradas con luces, adornos navideños y equipos de sonido.

Incluso, habitantes del sector aseguraron haber escuchado música a alto volumen y, al parecer, detonaciones de fuegos artificiales durante la noche.